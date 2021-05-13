В ДНР с Саур-Могилы вывезут рухнувшую стелу

Специалисты восстановят сюжетные пилоны, посвященные пехоте, танковым войскам, артиллерии и авиации Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Седьмой год войны в Донбассе мемориальный комплекс «Саур-Могила» хранит на себе разрушительные следы атак украинской армии. Пострадали не только пилоны с горельефами всех родов войск, ведущие к Вечному огню, но и сама стела. В июле 2014 года от артударов украинских военных рухнула 36-метровая конструкция вместе со скульптурой советского солдата.

Весь Донбасс с Саур-Могилы как на ладони. Если бы украинская армия заняла эту высоту, ополченцев стерли бы в порошок. Корректировать огонь с кургана - никаких проблем. Поэтому ополченцы удерживали ее ценой собственных жизней.

- На территории Саур-Могилы есть неразорвавшиеся боеприпасы. Оборонявшие высоту ополченцы рассказывают, что под обломками стелы могут быть и останки солдат. В боях 2014 года было много погибших, - сообщил «КП» заведующий отделом мемориального комплекса «Саур-Могила» Донецкого Республиканского краеведческого музея Владимир Землянский.

То, что земля «Саур-Могилы» буквально напичкана неразорвавшимся металлом, давало о себе знать и раньше. В 2019 году на нижней площадке мемориального комплекса возле беседки из земли показалась немецкая мина, а двумя годами ранее – со ступеньки лестницы, ведущей на вершину кургана, вылез «хвостовик» 120-миллиметровой украинской мины. Боеприпас времен Великой Отечественной войны саперы обезвредили на месте, а увесистый «подарок ВСУ» для уничтожения вывозили на полигон.

9 мая на мемориале от подножия до вершины кургана была развернута 300-метровая георгиевская лента из России. Ранее ее видели жители от Дальнего востока до Поклонной горы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Деньги для разминирования «Саур-Могилы» Правительство выделило Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В конце мая мемориал оцепят и начнется масштабная очистка его верхней площадки.

- Сотрудники МЧС пригонят тяжелую спецтехнику – 40-тонные БАТы, которые не боятся взрывов. С их помощью они расчистят «Саур-Могилу» от обломков. Но перед этим саперы спасательного ведомства обследуют каждый квадратный метр кургана на наличие неразорвавшихся боеприпасов, - рассказал Владимир Викторович.

Спасатели разминируют территорию и вывезут обломки примерно за месяц. После этого курган обследуют геодезисты. От того, насколько окажется прочным фундамент для будущей Стеллы, будет зависеть в каком виде утвердят проект реконструкции мемориального комплекса.

В ПЛАНАХ И ПОДЗЕМНЫЙ МУЗЕЙ

«Комсомольская правда» сообщала, что Совет ветеранов ДНР предложил восстановить «Саур-Могилу» в первоначальном виде. Речь идет, прежде всего, о новой Стелле и скульптуре советского воина.

Согласно плану реконструкции мемориала, с его правой стороны восстановят поврежденные снарядами сюжетные барельефы, посвященные пехоте, танковым войскам, артиллерии и авиации. А левую сторону посвятят нынешней войне. Недалеко от часовни будет вход в подземные залы музея, где разместят экспозиции передвижной выставки «Обязаны помнить!».

В ближайшем будущем на нижней площадке мемориала, где похоронены погибшие ополченцы и бойца Красной Армии, высадят аллеи из хвойных растений и обновят ступеньки, ведущие к Вечному огню. Рядом с Поклонным крестом также планируется установить новый блок памяти. К списку погибших при штурме Саур-Могилы в 1941-1943 годах красноармейцев выльют имена ребят, сложивших свои жизни в 2014-м.

Саур-Могила - святое место для жителей Донецкой Народной Республики. 78 лет назад со взятия этой высоты - важнейшего рубежа немецкой обороны - и началось освобождение Донбасса. 8 сентября войска Красной Армии вошли в Сталино (прежнее название Донецка). В этом году на День освобождения Донбасса легендарная высота встретит жителей и гостей Республики обновленной.

СПРАВКА «КП»

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане высотой 277,9 метров над уровнем моря был открыт в 1967 году. Летом 2014-го во время боев ополчения с украинскими силовиками скульптурная группа мемориала получила сильные разрушения, а главный его элемент - чугунный солдат - был обрушен. На сегодня в память об ополченцах, погибших в боях за стратегически важную высоту Саур-Могила, построен храм-часовня благоверного князя Александра Невского. Силами Донецкого Республиканского краеведческого музея восстановлена сторожка для охранников, которые круглосуточно на этом кургане несут вахту. На нижней площадке мемориального комплекса находится стоянка боевой техники, где посетители даже могут потрогать танк Т-10, гаубицу, пушку и миномет.

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