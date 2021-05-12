«Донбасс за нами»! В Луганске состоялась премьера легендарного марша [видео]

Слова марша "Донбасс за нами", которые написал Владимир Скобцов, не оставляют никого равнодушными. ФОТО: Личный архив Владимира Скобцова

12 мая, в День Республики, в Луганске состоялась премьера марша «Донбасс за нами».

Песня написана на стихи донецкого поэта Владимира Скобцова, которого Юнна Мориц называет Орфеем Донбасса, мелодию создали московские композиторы Леонид Зинковский и Эдуард Платонов, оркестровку и аранжировку сделал луганчанин Роман Разум. Он же великолепно исполнил эту песню, которая покорила сердца всех слушателей.

Исполнил марш Роман Разум. ФОТО: Личный архив Владимира Скобцова

- «Донбасс за нами» — не просто песня, это патриотический проект, - говорит Владимир Скобцов. - Доктрина «Русский Донбасс» объединила наши Республики и Россию, поэтому творческий проект «Донбасс за нами» стал совместным для ДНР, ЛНР и России, что повышает его эффективность. Официальной, авторской версией является марш, патриотическая идея, воспитание беззаветной любви к Родине — вот главная цель этой песни и нашего служения Отечеству.

И действительно, «Донбасс за нами» это не просто сильное музыкальное произведение, это фактор формирования сознания, инструмент гражданско-патриотического воспитания, жизнеутверждающий гимн народа Донбасса.

Так рождался марш. ФОТО: Личный архив Владимира Скобцова

- Марш предназначен для исполнения на парадах, патриотических мероприятиях, как строевая песня и является идеологическим оружием в информационной войне, - говорит Владимир Скобцов.

Киностудия «Лугафильм» создала видеоклип марша «Донбасс за нами», который будет представлен на всём медиапространстве России.

Владимир Скобцов и Леонид Зиновский. ФОТО: Личный архив Владимира Скобцова

- Я взял на себя большую ответственность сделать аранжировку и спеть эту песню, - говорит Роман Разум. - До этого музыку на стихи Владимира Скобцова написал композитор Михаил Хохлов, который записал эту песню в дуэте М. Лисовиной и Н.Качуры, актрисы поразили своим талантом. Мне была поставлена задача сделать из этой песни гимн Донбасса с привлечением хора. Сделана большая работа. А впереди запланированы масштабные съемки клипа на эту песню.