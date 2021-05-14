«У города-героя Донецка должна быть своя звезда!»: В столице ДНР установлена новая композиция

Вот такая звезда теперь будет на восточном въезде в Донецк Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вчера, выезжая из Донецка, с удивлением обнаружила, что коммунальщики Донецка вовсю трудятся над установкой новой композиции - звезды в районе развилки Мотеля. Звезда эта очень напоминает кремлевскую и будет встречать и провожать всех на восточном въезде в город. Тепло стало на сердце при виде ее, как от чего-то родного и близкого и подумалось: «У нашего города-героя должна обязательно быть звезда!»

Известно, что к появлению конструкции причастен мотоклуб «Ночные волки. Донбасс». Высота композиции – девять метров, а самой звезды – чуть больше четырех.

Звезда на шпиле высотой около 10 метров. Фото: Донецкое Агенство Новостей

- Мне эта звезда напоминает Кремлевские звезды и переносит в советское детство, где были защищенность, уверенность в завтрашнем дне и гордость за большую страну, - признается дончанка Акулина Жемчугова. - И вообще, мне всегда хотелось видеть из окна Кремлевские звезды. А мечты имеют свойство сбываться!

Такая же звезда, еще раньше, была установлена возле железнодорожного вокзала в ЛНР.

- У нас она была установлена в 2016 году. Смотрится очень здорово, все приезжие сразу внимание обращают. Ее даже взорвать пытались, основание повредили, - рассказывает луганчанка Анна Конкина.

Монтировали звезду сотрудники КП «Дорожное ремонтно-строительное управление». Фото: Донецкое Агенство Новостей

А всем недовольным ворчунам, нашлись и такие, хочется сказать: «Если звезды зажигаются, значит, кому-то это нужно». Появление этой композиции, разумеется, не отменит всех наших проблем, неустроенности, непризнанности и войны. Но в характере дончан - упрямо прорубаться через эти проблемы на свет далекой звезды, как делали это герои «Сибириады», а не ныть и жаловаться на свою долю.

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