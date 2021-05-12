В Донецке жители устроили стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Казани

Сотни неравнодушных дончан собрались в сквере «Первомайский», чтобы почтить память жертв трагедии. Фото: ОД «ДР»

Сегодня стела «Россия» в центре Донецка превратилась в стихийный мемориал погибшим во время стрельбы в Казани. С самого утра жители несут туда цветы и мягкие игрушки.

Дончане скорбят и сочувствуют большой утрате жителей Казани. В память о погибших активисты общественного движения «Донецкая Республика», Народной дружины, ОО «Молодая Республика», депутаты Народного Совета ДНР, уполномоченный по правам ребенка Элеонора Федоренко и глава администрации Донецка Алексей Кулемзин возложили цветы к стеле «Россия» в сквере на площади Ленина.

- В такие минуты кажется, что мир сошел с ума. Немыслимо, чтобы в XXI веке гибли мирные жители, дети. Хочу пожелать семьям погибших и пострадавших крепости духа и сил, чтобы справиться с этим горем, – выразил соболезнования руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов.

Жители несут цветы и мягкие игрушки. Фото: ОД «ДР»

12 мая в Казани объявлено днем траура. 11 мая погибли дети, их учителя, десятки раненых – это страшные последствия нападения на учеников казанской гимназии № 175. Ее бывший ученик Ильназ Галявиев пришел в школу с оружием и устроил там настоящую бойню.

Вчера Глава ДНР Денис Пушилин выразил глубокие соболезнования родным и близким учащихся и работников гимназии Казани, в которой произошел теракт.

— От имени жителей Донецкой Народной Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким детей и работников школы, погибших в результате чудовищного теракта в Казани, — отметил Глава ДНР. — Мы разделяем скорбь всех, кого коснулась эта ужасная трагедия.

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