Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте в Казани

12 мая в Республике Татарстан - день траура Фото: Борис КУДРЯВОВ

Глава ДНР Денис Пушилин выразил глубокие соболезнования родным и близким учащихся и работников гимназии Казани, в которой сегодня, 11 мая, произошел теракт.

— От имени жителей Донецкой Народной Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким детей и работников школы, погибших в результате чудовищного теракта в Казани, — отметил Глава ДНР.

Также Денис Пушилин выразил сочувствие всем пострадавшим во время теракта и пожелал им скорейшего выздоровления.

— Мы разделяем скорбь всех, кого коснулась эта ужасная трагедия, — добавил лидер государства.

Во вторник, 11 мая, в казанской гимназии №175 произошел теракт. 19-летний парень Ильназ Галявиев открыл стрельбу в здании учебного заведения. По последним данным, девять человек погибли. В том числе дети, учительница и женщина-работник. Еще 21 человек получил ранения, большая часть - дети. Стрелка задержали. 12 мая в Республике Татарстан объявлен траурным днем.