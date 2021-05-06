Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 мая 2021 года: Заразились 126 человек, выздоровели 109.

За все время коронавирусная инфекция в ДНР была выявлена у 33 860 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным, проведенных 5 мая, исследований коронавирус в ДНР был выявлен еще у 126 жителей.

- За 5 мая проведено 437 проведено 347 исследований, из них выявлено 81 случай заболевания и у 45 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в Минздраве Республики.

Отмечается, что за сутки ковидную инфекцию побороли 109 человек. Зарегистрировано пять летальных случаев.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 33 860 жителей. Из этого числа 26 773 человека вылечились. Зарегистрировано 2556 летальных случаев. Лечение продолжает 4531 пациент.

- Также по результатам проведенных 228 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 61 пациент, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1492 пациента, ранее переболевший Covid-19, - рассказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

Тем временем в ДНР продолжается подготовка к празднованию Дня Победы 9 мая и Дня Республики 11 мая. В этом году мероприятия пройдут традиционно, в очном формате. Однако в Минздраве Республики призывают граждан соблюдать профилактические меры и санитарно-гигиенические рекомендации.

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