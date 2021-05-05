Программа мероприятий на День Республики 11 мая 2021 года в Донецке будет насыщенной Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

После Дня Победы 9 мая в Донецке праздники в Донецке не заканчиваются. Следующие пару дней в городе пройдут массовые мероприятия, посвященные празднованию Дню Республики 11 мая.

10 мая в Донецке пройдет спортивный праздник. Сбор назначен на 10 часов утра в сквере Дворца детского юношеского творчества. Точный адрес: бульвар Шевченко, 23. Но основная программа мероприятий назначена, конечно, непосредственно в сам праздник 11 мая.

Весь день будет работать фотовыставка, посвященная Дню Республики. Символично она пройдет на бульваре Пушкина, на аллеи у Дома Правительства.

В 13.00 на улице Артема состоится флешмоб «Истоки». Он продлится около 15 минут. После гостей жителей города приглашают присоединиться к праздничному шествию.

В 15.00 праздничные мероприятия переместятся в парк им. А.С. Щербакова. Там пройдет программа «Широка страна моя родная».

Пожалуй, самое долгожданное событие дня – концерт группы «Любэ». Он начнется в 19.00 на площади Ленина. Ожидается, что послушать группу придет не меньше людей, чем на концерт Григория Лепса.

На 21.30 запланирован традиционный праздничный салют. Фейерверки будут палить сразу с двух точек – над площадью Ленина и парком А.С. Щербакова.

Добавим, что 11 мая станет последним праздничным выходным в этом месяце. С 12 мая Республика возвращается в свои обычные рабочие будни.

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