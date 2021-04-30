День Победы в Донецке (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Донецке будет насыщенной. Традиционно в центре города пройдет военный Парад Победы в честь празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащие Донецкой Народной Республики уже приступили к репетициям.

Парадные расчеты будут сформированы из числа личного состава Народной милиции, курсантов Донецкого высшего общевойскового командного училища и призывников. Их шеренги пройдут маршем по главной площади столицы под музыку военного оркестра. В этом году в Параде примут участие 76 единиц военной техники и более 1 600 человек в составе парадных расчетов.

В этом году Парад Победы традиционно пройдет 9 мая Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сразу после Парада – в 10.00 - по главной улице Донецка пройдет шествие Бессмертного полка.

В 2016 году торжественное шествие объединило 40 тысяч человек по всей Республике. В 2017 году участниками «Бессмертного полка» стали 75 тысяч жителей. В 2018 году - 116 тысяч. В 2019 году - 150 тысяч участников. В прошлом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией акция «Бессмертный полк» проходила в режиме онлайн. В этом году по всей Республике ожидается 250 тысяч участников.

Также 9 мая в честь Дня Победы состоится II Республиканский «Автопробег «Великой Победы». Каждый житель Республики может принять в нем участие. Зарегистрироваться можно по телефону 45-0-45. Затем необходимо получить наклейку участника автопробега по адресу: ул. Университетская, 19, каб.101 и приехать 9 мая в 13.00 по адресу: город Донецк, Ленинский проспект, 148 (стоянка гипермаркета «Манна»).

- С копией Знамени Победы, под песни военных лет в 15.00 колонна машин проедет по центральным улицам Донецка, - сообщают в Общественном движении «Донецкая Республика».

В этом году Парад Победы традиционно пройдет 9 мая Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Праздничная программа 9 мая ожидается и в парке культуры и отдыха имени А. С. Щербакова. Она будет проходить с 13.00 до 22.00. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

С 13.00 до 15.00 будет проходить детская игровая программа.

С 13.00 до 20.00 будут работать фотовыставка, праздничная ярмарка, мастер-классы, тематические фотозоны и полевая кухня.

С 15.00 до 18.00 для жителей выступят хоровые коллективы и оркестр духовых инструментов.

Также с 15.30 до 19.30 пройдет Гала-концерт городского конкурса патриотической песни «И помнит мир спасенный».

В 19.30 начнется концертная программа «Песни военных лет». На сцене выступят ансамбль песни и танца «Околица», шоу-группа «Два с половиной кума», фронтовая бригада Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» и вокальная группа «Ре-Ми». Концерт завершится в 22.00 праздничным салютом.

Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Донецке будет насыщенной Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ранее сообщалось, что в период майских праздников в Республике не будет - комендантского часа. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал соответствующий Указ. Действие комендантского часа приостановлено с 23.00 часов 30 апреля до 5.00 часов 5 мая и с 23.00 часов 7 мая до 5.00 часов 12 мая.

Напомним, жители Республики будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Остальные выходные дни (суббота и воскресенье) – 15-16, 22-23, 29-30 мая остаются выходными без изменений и переносов. Таким образом, всего в мае будет 14 выходных и 17 рабочих дней.

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