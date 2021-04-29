В Донецке начали репетировать Парад Победы

Солдаты демонстрируют высокий уровень строевой выучки и дисциплины. Фото: НМ ДНР

Военнослужащие Донецкой Народной Республики приступили к репетициям Парада Победы, который в этом году традиционно пройдет в Донецке 9 мая. Солдаты учатся правильно маршировать. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- В рамках организации парада в честь празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне проводим с военнослужащими мероприятия по строевой подготовке. Они демонстрируют высокий уровень строевой выучки и дисциплины, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Уточняется, что парадные расчеты будут сформированы из числа личного состава Народной милиции, курсантов Донецкого высшего общевойскового командного училища и призывников. Их шеренги пройдут маршем по главной площади столицы под музыку военного оркестра.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в параде примут участие 76 единиц военной техники и более 1 600 человек в составе парадных расчетов. В прошлом году мероприятие перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

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