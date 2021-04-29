Майские праздники в ДНР пройдут без комендантского часа Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Приблизились майские праздники в ДНР 2021. Сколько будем отдыхать? Один из самых актуальных вопросов, которые задают жители. Некоторые рассчитывали, что, как и в России, в Республике сделают длинные выходные. Такое решение принято не было.

- Выходные – 1-4 и 8-11 мая. На эти периоды отменяется комендантский час, указ скоро выйдет, - написал сегодня Глава Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что остальные выходные дни (суббота и воскресенье) – 15-16, 22-23, 29-30 мая остаются выходными без изменений и переносов. Таким образом, в мае будет 14 выходных и 17 рабочих дней.

Напомним, Донецкая Народная Республика продолжает борьбу с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в Республике было выявлено 33 116 заболевших. Из них 26 437 выздоровели. 4 163 продолжают лечение. 2 516 человек не смогли побороть инфекцию.

Жителей призывают соблюдать правила, направленные на противодействие распространения коронавируса, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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