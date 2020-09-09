Как прошел концерт Григория Лепса в Донецке

Концерт Григория Лепса в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Концерт Григория Лепса в Донецке собрал 70 тысяч зрителей. Многие слушали выступление артиста из окон, ближайших дворов и кафешек, где столики бронировали раньше, чем за неделю.

Желающие попасть в первые ряды начали собираться на площади Ленина до 5 часов вечера. При том что сам концерт начался в 7 часов.

Концерт Григория Лепса в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Концерт Григория Лепса в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Пришли за час до начала и уже поодаль от сцены, - говорит дончанка Ирина. - На концерт Лепса хотела попасть ещё до войны, но как-то не складывалось. Да и к тому же, билеты были дорогущие. А здесь бесплатно!

О концерте Лепса последние несколько дней дончане только и говорят. Стоит только представить сколько разговоров будет после него.

Артист выходит на сцену под шум оваций.

- Лепс! Ты лучший! - кричат поклонники.

Многие принесли с собой плакаты с подобными надписями.

Концерт Григория Лепса в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Концерт Григория Лепса в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Певец открывает концерт композицией «Одежда между». Затем звучит «Ну-ка мечи стаканы на стол».

Зрителей становится все больше. Постепенно заполняется не только площадь, но и улица Артема, территория возле Драмтеатра и даже Главпочтамта.

Для жителей Республики концерт Лепса стал настоящим подарком ко Дню освобождения Донбасса. Раньше большинство артиста, которые приезжали в Донецк во время войны, выступали по 30-40 минут. Были и исключения. Лепс дал полноценный сольный концерт продолжительностью в два часа. В свое выступление артист вкладывает все силы.

Концерт Григория Лепса в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Концерт Григория Лепса в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Мы с семьей приехали из Амвросиевки. Хоть и комендантский час сегодня отменили, останемся ночевать у бабушки, - говорит жительница Республики Светлана. - Дочь надеялась на автограф и фотографию с Лепсом, но сразу как приехали, поняли, что туда не пробраться.

Воспользоваться положением журналистов для совместного фото тоже не удается. Снимать на телефон за ограждением около сцены нельзя. Контроль - строгий. Соблюдены все меры безопасности.

Спасибо организаторам (Русскому центру) за возможность пройти за ограждение, чтобы пофотографировать концерт. Лепс, кстати, невероятно фотогеничен. Казалось, что иногда артист смотрел прямо в камеру.

Концерт Григория Лепса в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Концерт Григория Лепса в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во второй части выступления Григорий Лепс исполнил хиты, которые вместе с ним пела вся площадь. Больше всего ждали «Я счастливый» и «Рюмка водки». «Я уеду жить в Лондон» и «Ну и что» тоже пели хором. Финальной композицией стал Гимн России. Его пели даже дети.

Концерт Григория Лепса в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Григорий Лепс попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» еще в 2017 году из-за посещения Республики Крым.

- Я не занимаюсь политикой, а занимаюсь исключительно творчеством и музыкой, – отреагировал Лепс на внесение его данных в базу «Миротворца».

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