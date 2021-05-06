Денис Пушилин высоко оценил готовность подразделений к Параду Победы

5 мая руководитель государства посмотрел тренировку пеших и механизированных расчетов военного парада, которая проходила на улице Артема в Донецке. Денис Пушилин высоко ценил готовность подразделений к Параду. - Во время тренировок и пеших, и механизированных расчетов чувствуется высокая выучка. Я вижу, что и морально, и физически наши подразделения готовы. Это является очень важным, потому что мы с особым трепетом относимся ко Дню Победы и, естественно, к параду в честь Дня Победы, - отметил Глава Республики. Также Денис Пушилин назвал проведение парада, посвященного Великой Победе, незыблемой традицией и подчеркнул, что он должен проходить ежегодно. - Народ Донбасса отдал очень высокую цену, чтобы относиться со всем пиететом к нашей истории, к нашим героическим предкам. Мы обязаны помнить и сделаем все возможное, чтобы у нас ежегодно проходил парад, посвященный Великой Победе, - заявил руководитель государства. В этом году количество участников военного парада составит больше 1 800 человек. Также в нем примет участие более 70 единиц техники. Генеральная репетиция парада запланирована на 7 мая.