Парад Победы в Донецке – 2021: В центре города прошла первая открытая репетиция

В центре Донецка прошла первая открытая репетиция Парада Победы в Донецке – 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня в центре города прошла первая открытая репетиция Парада Победы в Донецке – 2021. Участники отработали строевой шаг в составе парадных расчетов и несколько раз прошли по улице Артема.

На репетицию приходят зрители

С самого утра 3 мая движение в центральной части города перекрыли. Об этом водителей предупредили заранее. На площади Ленина и прилегающих к ней улицах стартовала подготовка к репетиции. Участники парада начали собираться в стороне «Донбасс Оперы». Там же и выстроились в парадные расчеты.

В центре Донецка прошла первая открытая репетиция Парада Победы в Донецке – 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла первая открытая репетиция Парада Победы в Донецке – 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ближе к восьми часам утра на площади Ленина и вдоль улицы Артема стали собираться люди. Среди них – родственники участников Парада и простые горожане, желающие посмотреть на тренировку. Многие пришли с маленькими детьми.

- Я каждый год прихожу на репетиции Парада Победы. Очень интересно наблюдать за подготовкой. Аж до мурашек! – говорит дончанка Татьяна Тимофеевна. – 9 мая не всегда удается занять место в первых рядах. Даже если прийти заранее, все равно кто-то протолкнется вперед, детей на плечи берут, в общем, видно не так хорошо, как хотелось бы. Хотя, даже если стоять вдалеке, атмосфера такая, что ощущения праздника, гордости и радости зашкаливает.

Пройдут больше 1 600 человек

Уже в половину девятого парадные расчеты направились к площади Ленина в ожидании старта репетиции. Начальник Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики генерал-майор Денис Синенков раздал указания и обсудил детали репетиции с участниками. В девять часов зазвучали куранты. Репетиция стартовала.

В центре Донецка прошла первая открытая репетиция Парада Победы в Донецке – 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла первая открытая репетиция Парада Победы в Донецке – 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Выход знаменной группы, объезд парадных коробок начальником Управления Народной милиции, многократное ура, которое кричат больше полутора тысяч человек одновременно, живой оркестр... На взгляд пришедших в качестве зрителей людей – все отточено на «отлично». Однако Парад это крайне ответственное мероприятие, поэтому то и дело слышится: «Ровнее идем! Строй держим! Все должно быть идеально!» Репетиции на то и созданы, чтобы даже малейшие недочеты, которые практически никому не заметны, исправить до проведения Парада.

В составе парадных расчетов больше 1 600 человек. Среди них представители различных родов войск Республики, курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища, сотрудники Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики и юнармейцы.

Впервые в Параде будут участвовать призывники Народной Милиции. 13 апреля они прибыли на сборный пункт. После медосмотра и вакцинации они приступили к строевой подготовке. Основной упор делали на выполнении строевых приемов в движении, как индивидуально, так и в составе подразделения.

9 мая во время Парада Победы в Донецке по центральной улице города проедут 76 единиц военной техники. Об этом в середине апреля сообщал начальник Управления внутренней политики Главы Республики Артем Фомин.

Приходят с детьми

Жители Республики ожидают, что, по сложившейся традиции, в составе механизированной колонны по улице Артема проедет ретро-техника, на которой наши дедушки и прадедушки разгромили фашистов.

- Такую технику интересно посмотреть. Это же «ожившие» памятники. Во время Парадов прошлых лет по улице Артема проезжала даже «Катюша»! Представьте, это та самая техника, которая сражалась во время Великой Отечественной войны, - говорит «Комсомолке» Марина Галушко, которая пришла на репетицию с четырехлетним сыном. – А главное – наши дети могут увидеть эти исторические экспонаты.

Ретро-техника (фото 2019 года) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Следующая открытая репетиция пройдет в столице 5 мая. 7 мая состоится генеральная репетиция. В эти дни центральная часть города будет перекрыта.

В прошлом году из-за пандемии Парад Победы пришлось перенести. Его провели 24 июня. В этом году военный Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно пройдет 9 мая. Сразу же после проезда техники по центральной улице Донецка пройдет шествие Бессмертного полка.

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