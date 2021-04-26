Глава МИД ЛНР заявил, что конфликт в Донбассе не разрешится без прямого диалога Киева с Республиками

Владислав Дейнего сделал заявление. Фото: ЛИЦ

Конфликт в Донбассе Украина не сможет решить пока не начнет прямой диалог с руководством Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского внести в Минские соглашения изменения заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

- Привлечь можно кого угодно, привлечь можно абсолютно всех. До тех пор, пока Зеленский не сел за стол разговаривать с руководством Республик, решить проблему не удастся, - говорит Дейнего. - Участвующие в Минских переговорах представители Киева делают это абсолютно бездарно, что не позволяет сдвинуться с мертвой точки.

В то же время, по словам министра, представители Киева уверяют, что они очень продуктивны и красиво заявляют, как они всех «построили», поставили задачи.

- Где результат этих нарезанных задач? Только у них в воображении, - отметил глава МИД Республики.

Тем временем, полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы охарактеризовала заявление украинского президента поговоркой - «наша песня хороша, начинай сначала».

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина встретиться в Донбассе. Владимир Владимирович заявил, что если вопрос переговоров – двухсторонние отношения стран, то пожалуйста, а если вопрос о решении конфликта в Донбассе, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями Республик, ЛНР и ДНР.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник записали видеообращение Зеленскому, в котором призвали украинского президента встретиться в любой точке на линии разграничения в Донбассе.

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