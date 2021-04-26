В ДНР отреагировали на заявление Зеленского об изменении Минских соглашений

Наталья Никонорова. Фото: МИД ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский снова заговорил о необходимости переписать Минские соглашения. Об этом он заявил в интервью изданию «Financial Times». Также Зеленский считает, что нужно увеличить число участников переговоров в Нормандском формате.

Такие высказывания украинской стороны противоречат всем договоренностям, которые были достигнуты ранее. Республики Донбасса неоднократно говорили о том, что остаются приверженными Минским соглашениям.

Полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы охарактеризовала заявление украинского президента поговоркой - «наша песня хороша, начинай сначала».

- Как только у украинского руководства заканчивается запал изобретать иные способы уклониться от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, оно возвращается к излюбленному тезису про то, что «Минский процесс должен быть гибким». Только вот проблема в том, что под словом «гибким» украинские власти всегда понимают «переписанным, переделанным, изменённым». Но никогда не «согласованным по всем деталям и выполненным». Также обращаем внимание господина Зеленского на то, что призывы ко встречам с лидерами третьих стран никак не помогут ему урегулировать конфликт в Донбассе, - заявила министр иностранных дел ДНР. - В этом ключе высказывания про то, что его «не волнует место проведения переговоров, речь идет о содержании» просто нелепы: главное содержание Минских соглашений заключается как раз в необходимости прямого диалога с нами, а именно от него украинские власти и пытаются всеми способами увильнуть.

Наталья Никонорова отметила, что слова Зеленского о недостаточно быстром темпе переговорного процесса, звучат лицемерно, так как украинские представители на Минской площадке делают все возможное для того, чтобы максимально затянуть и усложнить работу на переговорном треке.

- Впрочем, если украинскому лидеру действительно хотелось бы ускорить переговоры, то мы можем ему подсказать, как этого добиться: к примеру, можно оказать давление на своих представителей в Контактной группе, чтобы они наконец-то направили свои комментарии на наш проект Дорожной карты, который был разослан еще 7 месяцев назад и ответ по которому мы не получили до сих пор, - посоветовала Никонорова.

Глава внешнеполитического ведомства также отметила, что украинские властям давно нужно смириться с простым фактом: единственная цель, которой служит Минский процесс – это достижение мира в Донбассе на основе согласования между сторонами конфликта – Республиками и Киевом – дальнейших условий сосуществования и соседства.

- А для достижения этой очевидной и прозрачной цели Украине нужно не к изменению или использованию других форматов мирных переговоров призывать, а брать и выполнять те соглашения, которые были подписаны сторонами и одобрены Советом Безопасности ООН еще шесть лет назад, - заключила министр иностранных дел ДНР.

В то время, как Зеленский делает громкие заявления, в Донбассе продолжается война. Из года в год жители надеются на мир, однако Киев делает все лишь для развязывания большой войны. В прошедшие сутки Республики также были под обстрелами со стороны ВСУ. Украинские военные применяли запрещенное вооружение. Во время обстрела ЛНР получил ранение военнослужащий.

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