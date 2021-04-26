ВСУ выпустили больше десятка мин по югу ДНР

Районы поселков и сел Республики ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Утром 26 апреля вооруженные формирования Украины открыли огонь по югу Донецкой Народной Республики. Из крупнокалиберных минометов было сделано больше десятка выстрелов в направлении села Ленинское. Об этом сообщили в оперативной сводке Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Огонь велся в направлении села Ленинское из района подконтрольного украинским властям села Лебединское. Было выпущено 12 мин из 120-миллиметровых минометов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрел зафиксировали в 8.10 часов утра. Представители ДНР в СЦКК обратились к украинской стороне с запросом задействования координационного механизма для установления режима тишины. Однако сообщение было проигнорировано.

Районы поселков и сел Республики ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ (архив) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Подобное отношение со стороны Киева для Донецка не в новинку. Только за прошедшие сутки украинская сторона в СЦКК получила пять аналогичных запросов. Все они были проигнорированы. В результате поселки и села Республики были подвергнуты обстрелам. В том числе Зайцево, поселок шахты имени Гагарина, Железная Балка, а также села Веселое и Саханка.

Жертв среди мирного населения и повреждений гражданской инфраструктуры за этот отчетный период не зафиксировано.

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