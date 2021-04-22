Главы ДНР и ЛНР предложили Владимиру Зеленскому встречу на линии соприкосновения в Донбассе

Если Зеленский согласится встретиться, у него будет возможность воочию увидеть последствия обстрелов Республик украинскими военными

«Мы требуем диалога» - таков основной посыл к Зеленскому со стороны руководителей Республик Донбасса. Сегодня вечером Глава ДНР Денис Пушилин и Глава ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту Украины.

Руководители Республик предложили Владимиру Зеленскому личную встречу на линии соприкосновения. Примет ли президент незалежной предложение – остается лишь догадываться.

- Господин Зеленский, поверьте мне, коренному луганчанину! Здесь, на моей Родине, в Донбассе, мы всё очень хорошо и видим, и понимаем, и чувствуем! Кто в нас стреляет и убивает, и уж точно, за кого и за что мы здесь стоим насмерть! Хотите говорить?! Приходите мирно! Будем говорить! Худой мир лучше доброй ссоры! Говорить о мире лучше, чем лить кровь на поле брани. Тем более, что наши люди, за которых болит душа, живут и с той, и с этой стороны линии соприкосновения, - заявил Леонид Пасечник.

Руководитель ЛНР отметил, что готов встретиться в любой точке линии соприкосновения – «той самой линии, которая может стать в одночасье «красной», и тогда говорить уже будет поздно».

- Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдется! Говорить о мире и спасении жизней наших людей я готов! А вы? Жду ответа! – завершил Леонид Иванович.

Глава ДНР Денис Пушилин также призвал Зеленского отправиться на линию соприкосновения для честного и открытого разговора. Руководитель Республики сообщил о готовности к предметному и профессиональному общению о ситуации и путях ее мирного урегулирования.

- Только на этот раз предлагаю вам не прятаться в кустах на второй линии обороны, а набраться смелости и доехать до самых горячих точек. До района поселков Старомихайловка, Опытное, Веселое, до Зайцево и Александровки. Приезжайте туда, посмотрите собственными глазами, что натворили ваши войска, не знаю, подконтрольны они вам или нет, - заявил в обращении Глава ДНР.

Также Денис Владимирович отметил, что если у Зеленского не хватит отваги посетить линию соприкосновения лично, то руководители двух Республик готовы к публичным дебатам с президентом Украины в формате онлайн.

- Чтобы все мировое сообщество имело возможность видеть и слышать, кто выдвигает реально мирные предложения, а кто просто создает хайп, а на самом деле совершенно не заинтересован в мирном урегулировании, - уточнил Глава ДНР. - Подчеркиваю: Вашими монологами мы сыты по горло, мы требуем диалога. Мы требуем, чтобы нас услышали, чтобы наконец-то прекратили обстрелы и начали говорить с нами о том, как мы дальше будем соседствовать друг с другом.

Руководитель Донецкой Народной Республики подчеркнул, что в Комплексе мер, который одобрен резолюцией Совета Безопасности, четко указано, что сторонами конфликта выступают Киев и Донбасс.

- Если вы продолжите искать других собеседников или призывать лидеров третьих стран к урегулированию конфликта, то мы это квалифицируем исключительно как выход из минского процесса. В таком случае, имейте смелость об этом официально заявить, - завершил обращение Денис Пушилин.

Ранее Зеленский заявил о желании встретиться с Президентом России Владимиром Путиным в Донбассе. В ответ на это Путин заявил, что, если украинский президент хочет обсудить проблемы Донбасса, то в первую очередь должен встречаться с руководителями республик - ЛНР и ДНР.

Напомним, сегодня Республики Донбасса презентовали совместную Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины.

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