Денис Пушилин пригласил Зеленского встретиться на линии разграничения

Денис Пушилин готов к диалогу с Зеленским. Фото: АГ ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин пригласил президента Украины Владимира Зеленского встретиться на линии разграничения с руководителями республик Донбасса. Об этом говорится в видоеобращении на сайте Главы Республики.
- Призываю не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с Главой ЛНР Леонидом Пасечником готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования, - сказал Пушилин.
Он посоветовал Зеленскому не прятаться в кустах на второй линии обороны, а набраться смелости и доехать до самых горячих точек. До района поселков Старомихайловка, Опытное, Веселое, до Зайцево и Александровки.
- Приезжайте туда, посмотрите собственными глазами, что натворили ваши войска, не знаю, подконтрольны они вам или нет, - отметил Глава ДНР.
Впрочем, если президенту Украины не хватит отваги посетить линию соприкосновения, то руководители республик готовы к публичным дебатам с ним в формате онлайн.
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