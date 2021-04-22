Глава ЛНР предложил Зеленскому поговорить на линии соприкосновения в Донбассе

Леонид Пасечник готов встретиться с Зеленским. Фото: АГ ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в любой точке на линии соприкосновения. Об этом он сегодня заявил в своем обращении к президенту Украины.

- Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье «красной», и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдется! Худой мир лучше доброй ссоры, - сказал Пасечник.

Он добавил, что готов говорить о мире и спасении жизней жителей Донбасса.

- Господин Зеленский, поверьте мне, коренному луганчанину! Здесь, на моей Родине, в Донбассе, мы все очень хорошо и видим, кто в нас стреляет и убивает, - отметил глава Республики.

Ранее Зеленский заявил о желании встретиться с Президентом России Владимиром Путиным в Донбассе. В ответ на это Путин заявил, что, если украинский президент хочет обсудить проблемы Донбасса, то в первую очередь должен встречаться с руководителями республик - ЛНР и ДНР.

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