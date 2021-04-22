В Донецке представили Гуманитарную программу поддержки русских на Украине

На форуме объявили о старте новой Гуманитарной программы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня 22 апреля, в Донецке на международном форуме «Единство русских: защита прав и свобод» презентовали Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины. Детально рассказала о ней министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

- Глава ДНР уже утвердил гумпрограмму своим указом, а значит можно официально говорить о старте ее реализации. Программа была разработана на основе успешного опыта гумпрограммы по воссоединению народа Донбасса, в которой за четыре года реализации приняли участие более 76 тысяч жителей, - отметила министр. - Наша поддержка действительно очень востребована среди жителей временно подконтрольной Украине территории ДНР. Они с огромной радостью и благодарностью принимают нашу помощь, которая для некоторых категорий граждан является критически важной.

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ И УЧИТЕЛЯМ РУССКОГО ЯЗЫКА

Наталья Никонорова сообщила, что Гумпрограммой предусмотрена помощь ветеранам Великой Отечественной войны, которые в силу своего возраста требуют особой поддержки.

Далее глава МИД заявила о начале помощи учителям русского языка, литературы и истории, проживающих на Украине.

- Они оказались сейчас там в очень непростой ситуации. Многие из них или вовсе лишились работы, или вынуждены преподавать другие дисциплины. Мы считаем кощунственным, что у нынешнего молодого украинского поколения не осталось возможности изучать великий русский язык, литературу, нашу общую историю, причем неискаженную националистической пропагандой, а реальную и объективную, — подчеркнула министр.

По этому направлению реализации Гуманитарной программы предусмотрена и денежная поддержка таких преподавателей. Вводится специальное направление помощи учителям русского языка, литературы и истории, проживающим на Украине. Планируется, в частности, проведение совместных конференций, семинаров, круглых столов. Предусматривается их финансовая поддержка за организацию и проведение лекций и уроков по указанным дисциплинам.

ПОДДЕРЖКА В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ И ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

В сфере здравоохранения особый акцент будет сделан на реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом. Помощь будет оказываться тем, кто перенес COVID-19 в средней и тяжелой форме.

Среди новых направлений реализации Гуманитарной программы предусмотрена возможность предоставления учебы в вузах ДНР молодым людям из Украины. Для тех, кто не может терпеть нацистский режим на Украине, будет предоставляться помощь в переезде их в ДНР на постоянное место жительства. Также будет оказываться помощь в сохранении исторических памятников, мемориалов, имеющих значение для Русского мира, увековечивания значимых личностей.

ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ ДИСКРИМИНАЦИИ

В рамках Гумпрограммы продолжится реализация существовавших ранее направлений, в том числе оказание единовременной денежной помощи через фонд «Единый Донбасс» людям, попавшим в трудные жизненные обстоятельства.

В программу также введена новая категория получателей единоразовых выплат – лица, ставшие жертвой дискриминации по языковому принципу и обратившиеся в связи с этим в суд для защиты своих конституционно закрепленных прав и свобод.

ПООЩРЕНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Одним из важнейших направлений программы станет поощрение трудовой миграции с Украины в Республику. Для тех, кто изъявит желание переехать на постоянное проживание в ДНР с целью трудоустройства, получит возможность оформить временную льготу на оплату коммунальных услуг. Она будет действовать в течение года с момента переезда в Республику.

ПОДДДЕРЖКА В КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ

Особое внимание в ДНР будет уделяться мероприятиям в сферах культуры, науки и спорта. В частности, в издании произведений русскоязычных писателей и поэтов из Украины. Также рассчитывать на поддержку могут организаторы чествования памяти знаковых личностей для русского социокультурного пространства. Еще одним направлением станет поддержка туризма по памятным и важным для Русского мира объектам на украинской территории.

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