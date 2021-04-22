Денис Пушилин: Мы решительно настроены защищать права и интересы русских, проживающих на Украине

Глава ДНР Денис Пушилин (справа) с депутатом Госдумы России Андреем Козенко обменялись мнениями о ходе форума Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донбасс готов защищать права и интересы русскоязычных граждан в украинских регионах. Об этом сегодня на открытии международного форума «Единство русских: защита прав и свобод» в Донецке заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Особая роль на форуме отведена вопросам укрепления единого русского национального культурного пространства и его основ – русского языка, культуры, истории, — сказал Пушилин.

Он отметил, что на подконтрольной Киеву территории уничтожается все русское, уничтожается память о великом подвиге советского народа в борьбе с фашизмом, в ранг героев возведены те, кто убивал русский народ. Поэтому задача форума – привлечь внимание мирового сообщества к ущемлению прав русских и русскоязычных людей на Украине.

- Донбасс построил первую линию обороны. Но не только на линии соприкосновения. Донбасс защищает от украинской агрессии свою землю, дома, семьи – и весь Русский мир. Хочу твердо заявить: мы решительно настроены защищать права и интересы русских, проживающих на оставшейся части Украины, — подчеркнул Глава ДНР.

С этой целью разработана Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины, которая будет представлена в ходе форума.

Двухдневный международный форум «Единство русских: защита прав и свобод» проходит в Центре славянской культуры. В его работе принимают участие Глава ДНР Денис Пушилин, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко, депутаты Государственной Думы Российской Федерации Андрей Козенко и Алексей Журавлев. А также политики, историки, культурологи, юристы, преподаватели вузов, общественные деятели и представители молодежи ДНР, ЛНР и Российской Федерации. Более 500 участников.

Начался форум с пленарного заседания, затем работа продолжится в секциях — «Дискриминация русских и русскоязычных жителей на Украине» и «Современные методы защиты прав соотечественников: мировая практика». В пятницу запланировано три круглых стола. По итогам всех мероприятий будет принята резолюция.

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