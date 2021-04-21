«Мы смогли изменить ход истории»: Глава ДНР провел классный час, посвященный памяти Александра Захарченко

Глава ДНР провел классный час, посвященный памяти Александра Захарченко. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сегодня, 21 апреля, посетил родной лицей в Макеевке для того, чтобы провести классный час в одном из классов. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства.

Классный час, по сути, был открытым уроком о «Выдающихся гражданах Донбасса», в числе которых был первый Глава ДНР Александр Захарченко. Более детально о нем рассказал подросткам Денис Пушилин.

— Александру Захарченко суждено было стать в определенный момент Главой Республики. Готовился ли он к этому? Думаю, что нет. Мы с ним имели возможность неоднократно это обсуждать. И один из частых его вопросов был: «Ты мог когда-нибудь это себе представить?» Представить, что мы сможем поменять ход истории, — отметил Пушилин.

Нынешний руководитель государства вспомнил, что с Александром Захарченко познакомился в 2014 году до референдума 11 мая. После чего Денис Владимирович остановился на памятных для становления ДНР датах, а также как с ними переплеталась жизненная история первого Главы.

После основной речи у учеников была возможность задать Денису Пушилину интересующие их вопросы. Как отмечают в пресс-службе, больше всего подростков интересовало, каким человеком был Александр Захарченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ЛНР Леонид Пасечник: «Паспорт России – не просто документ, а еще одно подтверждение того, что Россия нас не бросает»

Более полумиллиона жителей Донбасса стали гражданами Российской Федерации (подробнее)