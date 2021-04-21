Глава ЛНР Леонид Пасечник: «Паспорт России – не просто документ, а еще одно подтверждение того, что Россия нас не бросает»

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Донбасса с выдачей больше полумиллиона паспортов РФ. Фото: официальный сайт Главы государства

Более полумиллиона жителей Донбасса стали гражданами Российской Федерации. По мнению Главы ЛНР Леонида Пасечника, это очередное доказательно того, что жители Республики сделали свой выбор в пользу России.

После чего глава государства поблагодарил ведомства Республики и РФ за титаническую работу, которая позволила воплотить в жизнь желание жителей Донбасса стать гражданами России.

— Паспорт России для нас – это не просто документ, а еще одно подтверждение того, что Россия нас не бросает. Этим выбором наш народ демонстрирует, что неофашизм, который стал основной базой сегодняшней государственности киевского режима, категорически для нас неприемлем, — добавил Глава ЛНР.

Также без внимания Леонида Пасечника не осталось заявление украинского президента о желании встретиться с Владимиром Путиным в Донбассе. По мнению Главы ЛНР, у Владимира Зеленского нет на это «никакого морального права».

— Вы бессовестно называете Донбасс своим, зная, что украинскую землю вы уже продали. Прежде чем снова наставить на нас оружие, подумайте, чем это для вас обернется. Русские своих не бросают! — заключил Пасечник.

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