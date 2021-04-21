Россия одобрила прием в гражданство уже более 500 тысяч жителей республик Донбасса

Жители республик Донбасса получают гражданство РФ без процедуры выхода из украинского гражданства Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Российская Федерация приняла решение о приеме в гражданство уже более 500 тысяч жителей ЛНР и ДНР. Об этом на телеканале Луганск 24 сообщил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

Он отметил, что таких результатов удалось достичь благодаря четкой и эффективной системе взаимодействия с уполномоченными органами России.

- Здесь играет немаловажную роль миграционная служба МВД РФ, с которой мы полностью работаем в едином порыве. И руководство Российской Федерации ежедневно показывает свою заботу о жителях Донбасса, - сказал Корнет.

Напомним, почти два года назад - 24 апреля 2019 года - Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. А уже в первых числах мая на территориях республик начали принимать документы. Первая группа жителей ДНР и ЛНР получила российские паспорта 14 июня 2019 года.

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