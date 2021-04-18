Дневник соцработника: Как я почувствовала себя адвокатом бедных

Иногда кроме чужого человека опереться не на кого Фото: Павел КЛОКОВ

Дончанка Валентина Пархоменко (фамилия изменена- Ред.) – соцработник. На службе по уходу за стариками, инвалидами и проблемными семьями уже 28 лет. Она без прикрас рассказывает то, с чем реально сталкивается на своей работе.

Говорил о злости бедных

Сейчас Великий пост и я стараюсь не злиться. Но куда же деться от искушения не делать этого. Вот вдруг вспомнились курсы повышения квалификации. Приглашенный кандидат медицинских наук с первого взгляда нагонял тоску…

Мы ждали от него практических советов – как справиться с подопечными, ведь у некоторых деменция ( старческое слабоумие- Ред.), или не оформлена пенсия, а человек не в состоянии обивать пороги инстанций. Или как помочь людям, в семьи которых пришла война.

Не услышали. Зато не заснули, потому как прозвучало примерно следующее:

- Чем богаты бедные люди? Не верьте, что добротой, искренностью, духовностью. Это ложь. У богатых есть шанс только стать бедными. У бедных есть шанс стать богатыми. Как правило, бедные люди богаты упущенными возможностями. Закопали, или пропили свой талант, не дали должного воспитания детям, и остались одинокими и беспомощными. Бедные люди - самые злые, бездушные и агрессивные. И не нужно их путать с состоятельными и развивающимися людьми.

«Может, человек ошибся аудиторией? Или это экстремальный тренинг личностного роста?» - задавалась вопросом я. Соцработники – сами далеко не богатые. Мифы о том, что кто – то ухаживает за бабушкой только для того, чтобы забрать жилье – зачастую просто мифы. Конечно, люди всякие бывают, но большинство моих коллег пришли в эту сферу не ради квартир стариков. Их спросить – они и сами не знают, почему выбрали эту тяжелую и зачастую неблагодарную работу. Наверное, это так и называется – по зову сердца.

После «познавательной» лекции никто с гуру спорить не стал. Только одна наша коллега подошла к нему, показала свои сапоги, которым лет десять, наверное, и тихо спросила – знает ли он, сколько километров в день она проходит, навещая одиноких стариков? Лектор быстро упаковал свой ноутбук, и пожелал, чтоб сапогам этой женщины воздвигли памятник. Кстати, зло высказался, хоть, судя по всему, не бедный.

Когда скромные заставляют сопереживать более других

У соцработников зачастую подопечные – одинокие люди. Но у меня есть мама и дочь, обе – инвалиды. 60 – летняя мама Елена Федоровна после инсульта, частично парализована. У 39 – летней дочери Ларисы – рак. Она работает бухгалтером в небольшой компании и скрывает свой диагноз от коллег по работе. Уходя на «химию» в онкологию берет отпуск.

Но в райадминистрацию обратилась за помощью.

- Боялась, что однажды не перенесу лечения, - объяснила Лариса. – А денег на сиделку нет. Цены в Донецке на такие услуги зашкаливают – от 100 рублей за час.

Меня не утомляет эта семья. Ведут себя очень скромно, и помощь моя требуется только после «химии» Ларисы. Еле сводят концы с концами, но на бедность не жалуются. Кроме меня у них никого нет. Муж Ларисы ушел, вернее, сбежал, как только узнал диагноз.

- Написал «Прости» мне в смс, да я и не сомневалась в его надежности, - рассказывает с горечью Лариса. – Это был 2014 год – переломное время для многих. Кто – то ушел на фронт, а кто – то рванул в незалежную, чтобы оттуда стартовать в Европу. Я и мама заболели одновременно. С врачами тогда было совсем туго. Помню свой первый разговор после операции. Сказала доктору, чтобы обсуждал мое состояние только со мной.

Так выглядят многие дома на линии соприкосновения Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Это я еще смс от бывшего не получила! Было много подруг, постепенно они исчезли. Как раз началась пандемия, работали на удаленке. Не поверите, но я была рада уединению! Вот публичные люди чувствовали себя крайне плохо. Понятно, что любой человек тянется к родственной душе, тогда он не чувствует себя одиноким.

Я слушала эту хрупкую женщину и едва сдерживала слезы. Сколько же сил нужно иметь, чтобы бороться со своей болезнью, ухаживать за мамой, работать, и не единому человеку не поплакать в жилетку.

В пост главное – не есть людей

Елена Федоровна меня расстроила. Прихожу неделю назад (начало Великого поста), а она объявляет, что решила поститься. Я уж как только не объясняла, что больным нельзя питаться только хлебом, что пост – это не диета.

Но подопечная заупрямилась. Мол, все беды у дочери из – за нее. И если вымолит грехи, то и Лариса будет счастлива.

Я уже отчаялась ее уговорить нормально питаться, делать массаж. На помощь пришел мой духовник. Отец Николай – священник, несет службу в храме на Трудовских. Он внимательно меня выслушал и сказал:

- Объясните просто. В пост главное не есть людей. А больным и тем, кто тяжело работает. кушать скоромную пищу разрешается.

Приготовила куриные котлеты и с надеждой пошла к Елене Федоровне. Буквально с порога передала слова отца Николая. Она расплакалась. Но потом покушала. Рассказывала мне потом о своей судьбе, как всю жизнь проработала учителем младших классов, как встретила будущего мужа – шахтера с шахты «Октябрьская». Как любили друг друга, и были счастливы в далекие 90 – е, когда денег не было совсем, и на обед в шахту она собирала ему нехитрый тормозок – хлеб и лук.

Иногда самое большая роскошь - разговор по душам Фото: Михаил ФРОЛОВ

А потом я узнала об учениках Елены Федоровны. Многие добились успеха – стали инженерами, учеными, журналистами. Она поддерживает с ними связь до сих пор, но о проблемах не говорит. Такая вот «агрессивная бедность».

Вместо послесловия

Недавно встретила коллегу, которая показывала лектору свои стоптанные сапоги.

- А я ушла! – Заявила она мне. – Выгорела вся до капли. Те курсы были последней каплей и толчком вперед. Помочь всем не смогу, а сиделкой больше заработаю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дневник соцработника: Главное – не возненавидеть старика

Откровения о реальной жизни пожилых, у которых для спасения нет и соломинки (подробнее)

Дневник соцработника «Принимайте все с добротой, но не возвращайтесь к тем, кто поломал вам кости!» Можно найти что – то хорошее даже там, где его нет (подробнее)

За расследование подземных толчков в Макеевке взялись сотрудники МЧС В поселках Объединенный и Калиново обрушиваются крыши и отходят стены от фасадов (подробнее)