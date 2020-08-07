Дневник соцработника – 4 «Принимайте все с добротой, но не возвращайтесь к тем, кто поломал вам кости!»

Одиночество страшнее нищеты. ФОТО: Тоша БАЕШКО

Дончанка Валентина Пархоменко, по профессии медсестра, работает с одинокими, больными, забытыми обществом людьми уже 28 лет. На ее плечах – брошенные старики, глубокие инвалиды, среди которых и дети. Мы продолжаем публиковать ее откровения.

ДЕНЬГИ НЕ РАВНЫ ОБЩЕНИЮ

Есть у меня один бывший подопечный – Петрович. Бывший, потому что меня ему назначили, когда он лежал, как овощ . Я приходила, как положено, приносила лекарства, продукты.

Но выходила его жена - Варвара. Массажи, детское питание, а главное – ее любовь – сделали свое дело. Петрович стал на ходунки. И как только это случилось, у Вари резко дал о себе знать сахарный диабет. Помню, ее еле устроили в районную больницу. Ну кто хочет занимать койко – место проблемной бабушкой, даже если она социализирована. То есть, по медицинским понятиям, может оплатить лекарства и нужды отделения.

- Вареньку нигде не брали, - Петрович вспоминает со слезами, но не зло. – Хорошо, друзья сына помогли (Сын в России – Ред.). Устроили. Только она ночью Богу душу отдала. А в морг некому везти – комендантский час. Позже рассказали, что ее пристроили санитарочки в прохладе под лестницей. До утра. Она ж у меня профессором по экономике была, и вот такой конец – под лестницей!

Сам Петрович – инженер. Всю жизнь в НИИ тянул на чертежах теплотрассы, а Вареньке своей с диссертацией помогал. Они встретились, когда за плечами у обоих были неудачные браки, дети, которые не понимали такого шага, бывшие супруги с проклятьями.

Но даже, когда обоим «молодоженам» Петровичу и Вареньке было за 60 – поражали соседей, что ходили, взявшись за руки.

- И это было замечательно! – Говорит Петрович. – Вот сын Вари – Саша – все время слал нам деньги. Но жили мы скромно, его тысячи я рассовал по книгам. Приедет принимать квартиру в наследство, когда помру – найдет свои передачи. Вареньке бы его увидеть хотелось, а не банкноты. Семь лет ведь как не приезжает. Боится в ДНР всего…

Горите пламенем, плохие воспоминания!

Петрович встал на ходунки, похоронил жену, а после нашел местный клуб любителей –бывших коматозников.

Так называли себя мужики, перенесшие инсульт и женщины с заболеваниями позвоночника и прочих проблем.

- Наш тренер, тоже и бывших, говорил: « Не можете идти – машите руками, не машите – топайте ногами, кричите, в конце концов!» - Вспоминает Петрович. - Вот вам кто – то кости сломал, или жизнь. Вернетесь к тому, из – за которого аппарат Илизарова на ногу накладывали? Вряд ли. Все с добротой нужно принимать, но не возвращаться к тем, кто поломал ваши основы.

С такими установками Петрович и стал на ноги. Забыл все плохое, что было в жизни, и даже сейчас, в одиночестве, пытается быть полезным для других.

- У соседа Пашки жена уже три месяца из Киева едет, все в обсервациях запирают, - рассказывает Петрович. – А они за пятьдесят лет жизни ни разу даже на два дня не расставались! Жалко мне его. Озадачил собирать по району старую рухлядь. Война – войной, а люди ремонты делают. Чемоданы, тумбочки выбрасывают. С соседом хотим музей собрать – типа как жили в пятидесятых. Но, жена его скоро вернется. Бросит он меня!

Ну а я уж точно не брошу. На стене у Петровича висит написанный от руки стих монаха Серафима Никольского из скита Серафимо – Дивеевского монастыря. Там есть такие слова – про меня точно. Я прихожу к моему уже не подопечному Петровичу, читаю эти строки, и тихо плачу. А он молча заваривает мне чай с мелиссой.

Вот строки из этого стиха:

Я хотел всех больных посещать,

Утешать их, в нужде помогать

Но как мало у них я сидел,

Помогать им я только хотел.

***

Я хотел быть примером для всех,

Чтобы умершим был во мне грех,

Но теперь я стыжусь моих дел,

Быть примером я только хотел.

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