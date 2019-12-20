2019-12-20T12:10:15+03:00
Общество

Дневник соцработника – 2: Сдается ли универсальный боец?

Сложно с теми, кто потерял веру в себя
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Для многих одиночество - это трагедия. ФОТО: nastroy.netДля многих одиночество - это трагедия. ФОТО: nastroy.net
Изменить размер текста:

Дончанка Валентина Пархоменко (фамилия изменена- Ред.) – соцработник. На службе по уходу за стариками, инвалидами и проблемными семьями уже 28 лет. Она без прикрас рассказывает то, с чем реально сталкивается на своей работе.

«Арбузика не желаете?»

Появился новый адрес. Куйбышевский район Донецка. В службу обратились родители 40 – летнего (!) наркомана. Стаж на эфедрине – лет шесть. Но он то останавливался, то вновь впадал. А говорят еще, что наркоманы – только юные. Моего подопечного Игоря завела в кабалу любимая. Ждала с армии, изменяла, любила снова. Такие «качели» и вывели парня – радиоинженера на иглу.

Пришла. В трехкомнатной квартире родители установили большой замок на своей комнате. В свободном доступе – кухня и санузлы. Папа Игоря открыл мне дверь, и тут же скрылся.

А Игорек, с расширенными зрачками, помахивая кухонным ножом перед моим лицом, протараторил:

- А вот арбузик поспел! Не желаете?

Арбуз лежал на столе, но отведать его мне не хотелось. Парень двигался резко и хаотично, что было не понятно – куда воткнет нож – в меня, или арбуз. Выбралась из квартиры, позвонила начальнице и сказала – туда больше не пойду.

А потом как – то видела его родителей. Сгорбленные, интеллигентные старички шли рука об руку в хлебный ларек. Это их единственный сын принес столько горя в их жизни! А я не смогла помочь! Думала проскользнуть мимо них. Но отец, который открыл тогда дверь, окликнул:

- Он у нас хороший! Слышите?

София – дочь генерала

Я видела ее по телевизору до войны. Эффектная, энергичная. Вела передачу на местном телеканале о том. как сделать успешный проект в бизнесе, занималась сбором денег на аппараты для детских больниц по искусственной вентиляции легких.

Мне открыла дверь соседка подопечной. Сама София лежала в кровати.

- Почти не встает, боится выйти на улицу, - сказала соседка Люда. Она и подала заявление в нашу службу – Я вот супчик сварила…

Дальше я слушать не могла. Смотрела на ту женщину, которая лежала, и вспоминала ту, которую знала.

Родители сначала гордились ею. Отец – генерал, мама – искусствовед. Они гордились своей старшей девочкой Софой, но потом остыли. Появился сын и еще дочка. Вот на них и зациклились. Типа Софа должна побеждать, и регулярно приносить им в «клювике» свои списки побед. А они оценят.

Она надорвалась. На работе в крупном рекламном агентстве, телевидении, многочисленных проектах. Немного алкоголя с утра, потом еще. «Антиобморочная» бутылочка была всегда с ней. Жизнь на высоких оборотах имеет обратную сторону.

А теперь Софияпочти развалина. Рассорилась с родителями, друзьями.

- Это все война! – говорит она мне. Но я понимаю – на войну все не спишешь, и ставлю себе задачу – навестить ее родителей.

А еще мне нужно вывести Софию на улицу. Она год как не была на воздухе. Говорит, что боится – вдруг кто узнает ее, а выглядит – то не очень. Убеждаю, что нужно в больницу, а потом оформлять пенсию. Ни в какую. Я ухожу, еще три бабульки ждут.

- А парик у тебя есть? Только так выйду! – Привстает с постели София.

- Есть, принесу! – Обещаю я.

Никакого парика у меня нет. Но я знаю, где его найти.

ОТКРОВЕННО

О чем молчат на учебе

На курсах нам преподавали, что соцработник должен знать социологию, психологию, право, психиатрию, медицину. Я, как бывшая медсестра, конечно, подходила.

Но ключевые моменты – это умение слушать, оказать элементарную медицинскую помощь, не брезговать мыть полы, посуду и менять памперсы. А еще успокаивать рыдающих родителей, сыночка которых только что выперли из больницы с диагнозом «саркома ноги» умирать домой. Да, у нас в больницах избавляются от умирающих, будь то дети, или старики.

Вот поддержать их, слушать родных, буквально сопровождать в этом уходе – наша работа. Об этих сторонах преподаватели умалчивают.

Об «уходящих детях» говорить не могу. Но в моем адресном списке не только они и брошенные старики.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:

Дневник соцработника: Главное – не возненавидеть старика

Откровения о реальной жизни пожилых, у которых для спасения нет и соломинки

(Подробнее…)

Мама пленного: Есть большое опасение, что вместо «обмена» Украина снова устроит «обман»

Родственники пленных опасаются, что вместо «обмена» Украина снова устроит «обман» [видео] (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Денис Пушилин: Президент Зеленский не раз уже продемонстрировал, что не нужно верить тому, что он говорит
Для обмена пленными нужны дополнительные сведения о сорока трех сторонниках ДНР, удерживаемых Киевом
Глава ДНР: Не стоит оглядываться на Украину: у нее своя дорога, у Донецкой Народной Республики – своя
В ДНР за задержку зарплаты могут и посадить
Новый год 2020 в ЛНР: Сколько будет стоить праздничный стол для семьи из ЛНР и Украины
В ДНР повысят зарплаты
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов ДНР
Погода в Донецке на день: 20 декабря ожидается ясный день
Погода на день в Луганске: 20 декабря ожидается переменная облачность облачность, туман
Гуляй, молодежь ДНР! В Седово летом отменят комендантский час, и в Республике тоже будут перемены
Зеленский обманул Донбасс: из всей Украины самой обделенной оказалась Донецкая область
«Дончан на Новый год хотят оставить без воды!» Украинские военные обстреляли Донецкую фильтровальную станцию
В Макеевке соберут новогоднюю елку из автомобилей
Новая проблема для Донбасса: власти Украины уберут из пластиковых паспортов сведения о прописке
На пожарах в ДНР спасли мужчину и женщину
«Донбасс порожняк не гонит!» Владимир Путин считает, что Украина должна сесть за стол переговоров с республиками
Владимир Путин считает, что Украина совершает ошибку при разведении войск в Донбассе
«Никак не может найти новогоднее настроение»: Рыжий кот-охранник донецкого краеведческого музея покоряет соцсети
Переговоры о новом перемирии в Донбассе прошли при троекратном усилении обстрелов ДНР
А президент-то несерьезный: Зеленский продлил закон об особом статусе без согласования с Донбассом
Новый год в Донецке – 2020: как правильно выбрать праздничную елку домой
«Белые КамАЗы» привезли в Донецк детское питание, медикаменты и праздничные подарки