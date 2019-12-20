Дневник соцработника – 2: Сдается ли универсальный боец?

Дончанка Валентина Пархоменко (фамилия изменена- Ред.) – соцработник. На службе по уходу за стариками, инвалидами и проблемными семьями уже 28 лет. Она без прикрас рассказывает то, с чем реально сталкивается на своей работе.

«Арбузика не желаете?»

Появился новый адрес. Куйбышевский район Донецка. В службу обратились родители 40 – летнего (!) наркомана. Стаж на эфедрине – лет шесть. Но он то останавливался, то вновь впадал. А говорят еще, что наркоманы – только юные. Моего подопечного Игоря завела в кабалу любимая. Ждала с армии, изменяла, любила снова. Такие «качели» и вывели парня – радиоинженера на иглу.

Пришла. В трехкомнатной квартире родители установили большой замок на своей комнате. В свободном доступе – кухня и санузлы. Папа Игоря открыл мне дверь, и тут же скрылся.

А Игорек, с расширенными зрачками, помахивая кухонным ножом перед моим лицом, протараторил:

- А вот арбузик поспел! Не желаете?

Арбуз лежал на столе, но отведать его мне не хотелось. Парень двигался резко и хаотично, что было не понятно – куда воткнет нож – в меня, или арбуз. Выбралась из квартиры, позвонила начальнице и сказала – туда больше не пойду.

А потом как – то видела его родителей. Сгорбленные, интеллигентные старички шли рука об руку в хлебный ларек. Это их единственный сын принес столько горя в их жизни! А я не смогла помочь! Думала проскользнуть мимо них. Но отец, который открыл тогда дверь, окликнул:

- Он у нас хороший! Слышите?

София – дочь генерала

Я видела ее по телевизору до войны. Эффектная, энергичная. Вела передачу на местном телеканале о том. как сделать успешный проект в бизнесе, занималась сбором денег на аппараты для детских больниц по искусственной вентиляции легких.

Мне открыла дверь соседка подопечной. Сама София лежала в кровати.

- Почти не встает, боится выйти на улицу, - сказала соседка Люда. Она и подала заявление в нашу службу – Я вот супчик сварила…

Дальше я слушать не могла. Смотрела на ту женщину, которая лежала, и вспоминала ту, которую знала.

Родители сначала гордились ею. Отец – генерал, мама – искусствовед. Они гордились своей старшей девочкой Софой, но потом остыли. Появился сын и еще дочка. Вот на них и зациклились. Типа Софа должна побеждать, и регулярно приносить им в «клювике» свои списки побед. А они оценят.

Она надорвалась. На работе в крупном рекламном агентстве, телевидении, многочисленных проектах. Немного алкоголя с утра, потом еще. «Антиобморочная» бутылочка была всегда с ней. Жизнь на высоких оборотах имеет обратную сторону.

А теперь София – почти развалина. Рассорилась с родителями, друзьями.

- Это все война! – говорит она мне. Но я понимаю – на войну все не спишешь, и ставлю себе задачу – навестить ее родителей.

А еще мне нужно вывести Софию на улицу. Она год как не была на воздухе. Говорит, что боится – вдруг кто узнает ее, а выглядит – то не очень. Убеждаю, что нужно в больницу, а потом оформлять пенсию. Ни в какую. Я ухожу, еще три бабульки ждут.

- А парик у тебя есть? Только так выйду! – Привстает с постели София.

- Есть, принесу! – Обещаю я.

Никакого парика у меня нет. Но я знаю, где его найти.

ОТКРОВЕННО

О чем молчат на учебе

На курсах нам преподавали, что соцработник должен знать социологию, психологию, право, психиатрию, медицину. Я, как бывшая медсестра, конечно, подходила.

Но ключевые моменты – это умение слушать, оказать элементарную медицинскую помощь, не брезговать мыть полы, посуду и менять памперсы. А еще успокаивать рыдающих родителей, сыночка которых только что выперли из больницы с диагнозом «саркома ноги» умирать домой. Да, у нас в больницах избавляются от умирающих, будь то дети, или старики.

Вот поддержать их, слушать родных, буквально сопровождать в этом уходе – наша работа. Об этих сторонах преподаватели умалчивают.

Об «уходящих детях» говорить не могу. Но в моем адресном списке не только они и брошенные старики.

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