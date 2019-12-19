Мама пленного: Есть большое опасение, что вместо «обмена» Украина снова устроит «обман»

Обмен пленными между Республиками Донбасса и Украиной может состояться до конца этого года. О нем договорились лидеры России, Украины, Германии и Франции на прошедшей встрече в Париже. Решение «нормандской четверки» по этому вопросу – в Республиках приветствуют.

К обмену Донбасс был готов и задолго до встречи «нормандской четверки». А вот незалежная все тянула... Пойдет ли Киев на обмен сейчас, когда об этом заявил президент Украины Зеленский? Будет ли до конца выполнять взятые на себя обязательства? Это остается вопросом.

- Вероятнее всего, официальные власти Киева пойдут на обмен. Вернуть людей в семьи можно было уже давно, но президент Украины решил приберечь этот козырь и только на встрече в Париже окончательно сказать «да». Его так долго оттягивали только для того, чтобы Зелинскому было что привезти из Парижа. Мол, видите, не просто так съездил, а договорился об обмене, - считает политолог Вячеслав Смирнов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/750565" frameborder="0"></iframe> Жена встретила мужа, который стал инвалидом в плену.Он шел к ней с палочкой, а она бежала навстречу и не могла сдержать слез. Это был самый крупный обмен в 2017 годуНикита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ждет сына больше пяти лет

«Комсомолка» решила выяснить, верят ли родственники пленных в то, что Украина поступит по-честному.

Галина Васильевна живет в Амвросиевском районе Республики. Вот уже шестой год она ждет своего сына, который все это время находится в застенках незалежной.

- Мой сыночек в списке на обмен! К нему уже приходили и брали согласие. Он заполнял анкеты, - с надеждой говорит мама пленного. - Мы с большим нетерпением ждали «нормандскую встречу». Раньше мы жили новостями от «Минска» до «Минска». А теперь переключились на переговоры лидеров четырех стран.

- Как думаете, выполнит ли официальный Киев обязательства?

- Очень страшно говорить об этом. Есть большое опасение, Есть большое опасение, что вместо «обмена» Украина снова устроит «обман». Боимся, что они подставят в списки других людей, которых могут «собрать» накануне за «сепаратизм». И у ребят наших есть сомнения в том, что поменяют «всех установленных на всех установленных». Хочется, чтобы ребята скорее вернулись домой. Очень надеемся на какое-то чудо. Радоваться можно будет, когда они будут на этой стороне.

Самое большое желание женщины - просто увидеть и обнять сынаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Вы уже общались с Дарьей Васильевной по этому поводу?

- Я была у неё после этой встречи. Возила в Донецк посылку в Красный крест, чтоб они передали на «ту сторону». Дарья Морозова всегда с надеждой говорит обо всем и поддерживает нас. После разговоров с ней хочется верить в лучшее. Она уверена, что будет обмен «всех установленных на всех установленных».

«Для них это последний шанс»

- Что на счет процессуальной очистки? Ведь могут обменять, а потом объявить в розыск.

- Даша Морозова настаивает на полной процессуальной очистке. Я переживаю, чтобы Украина выполнила этот пункт. Ребята уже подписали анкету и дали согласие вернуться на эту сторону. Но они должны подписать ещё одно заявление, где соглашаются на рассмотрение дел без их присутствия. Потом суд выносит приговор и это идёт в администрацию Зеленского. Он должен их помиловать. И тогда уже не будет претензий. Иначе их могут объявить в розыск.

Родственники удерживаемых Украиной парней надеются на то, что обмен состоитсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Как там ребята? Держатся?

- Они такого же мнения. Ждут. Радости еще нет. В начале октября уже были разговоры, что должны обменивать, они все уже были наготове, но, увы. Потом опять всё затихло, стали ждать встречи в «нормандском формате». И сейчас им кажется, что это для них последний шанс.

- Какое самое большое желание сейчас?

- Просто хочется увидеть его и обнять. Я даже не так жду, чтобы он дома был, как просто на этой стороне. Ведь сначала его ждёт больница и многое другое. Уже потом можно будет говорить о каких-то радостях.

Он шел к ней с палочкой, а она бежала навстречу и не могла сдержать слез. Это был самый крупный обмен в 2017 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Даже преступники восхитились стойкостью

- Вы общаетесь с другими матерями, женами пленных?

- Конечно. Но хочу сказать, что практически у всех рухнула надежда. Иногда уже и у самой руки опускаются, но знаю, что нельзя, нужно и их тоже поддерживать. С Ирой (тоже мама пленного) часто созваниваемся и поддерживаем друг друга. Это всё очень помогает. За это время мы стали как родные. То она чувствует, что у меня уже нет настроения, и она старается меня поддержать, то я ее. Сыночку я не подаю вида, что мне плохо, стараюсь всё время быть бодрой, всё хорошее рассказывать и их слушать. Он говорит: «Мама, если бы не ты, я даже не знаю, что бы было, только ради тебя держусь и хочу вернуться».

Украинские пленные сначала говорили, что пошли воевать по ошибке, а потом журналистам незалежной заявляли, что вернутся и будут мститьФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Время меняет людей. Не боитесь, что вернется уже не совсем тот человек, которого вы знали?

- Я знаю, что он там не меняется. Недавно шла в церковь и разговаривала там с женщиной, а она говорит, мол, ждешь его, а он, когда вернется, будет только пить. Нет, он не поменялся, каким был, таким и остался. Конечно, отпечатки какие-то останутся, но сильно ничего не изменится. Он мне говорит: «Мама! Я всё выдержал и не изменился». Даже преступники, которые вместе с ним в камере сидят, понимают, что он не пойдет в криминал, а вернется к обычной жизни. Их специально сажали так, чтобы в камере был один пленный, а остальные уголовники. Я знаю, что он остался таким же человечным и добрым!

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