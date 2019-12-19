Кобцева: Украина фактически сорвала достижение договоренностей по двум решениям, достигнутым на «нормандской» встрече
На встрече Контактной группы в Минске 18 декабря договориться об обмене пленными и открытии новых пунктов пропуска на линии разграничения не удалось по вине украинской стороны. Об этом сообщила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
- К сожалению, сегодня на заседании гуманитарной группы не удалось достичь договоренностей по обмену удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену, - сказала она.
По словам Кобцевой, это и стало фактическим срывом переговоров, что не позволило обсудить вопрос открытия новых пропускных пунктов.
- Можно констатировать, что Украина сегодня фактически сорвала достижение договоренностей по двум решениям, достигнутым на «нормандской» встрече, - отметила Ольга Кобцева.
Следующая встреча Контактной группы в Минске запланирована на 16 января.
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ИСТОЧНИК KP.RU