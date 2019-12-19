Кобцева: Украина фактически сорвала достижение договоренностей по двум решениям, достигнутым на «нормандской» встрече

СЕГОДНЯ 02:13 2019-12-19T02:13:48+03:00

Изменить размер текста: A A

На встрече Контактной группы в Минске 18 декабря договориться об обмене пленными и открытии новых пунктов пропуска на линии разграничения не удалось по вине украинской стороны. Об этом сообщила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

- К сожалению, сегодня на заседании гуманитарной группы не удалось достичь договоренностей по обмену удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену, - сказала она.

По словам Кобцевой, это и стало фактическим срывом переговоров, что не позволило обсудить вопрос открытия новых пропускных пунктов.

- Можно констатировать, что Украина сегодня фактически сорвала достижение договоренностей по двум решениям, достигнутым на «нормандской» встрече, - отметила Ольга Кобцева.

Следующая встреча Контактной группы в Минске запланирована на 16 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дарья Морозова: Украина намеренно затягивает процесс обмена пленными

Украинская сторона настаивает на разделении обмена на несколько этапов (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU