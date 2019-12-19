2019-12-19T08:22:52+03:00
Политика

С Зеленским еще можно договориться об обмене пленных в Донбассе до конца года, если он согласится

Переговоры по этому вопросу между республиками Донбасса и Украиной будут продолжены в режиме видеоконференции
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Президент-отель в Минске – единственная площадка, где представители ДНР, ЛНР и Украины могут встречаться для решения проблем урегулирования конфликта. Фото: zastavki.comПрезидент-отель в Минске – единственная площадка, где представители ДНР, ЛНР и Украины могут встречаться для решения проблем урегулирования конфликта. Фото: zastavki.com
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На прошедших 18 декабря в Минске переговорах гуманитарной подгруппы по вопросам обмена удерживаемых лиц украинская сторона саботировала все рекомендации, прописанные на саммите «нормандской четверки» в Париже. Об этом заявила представитель ДНР в подгруппе, омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

- Неспособность официального Киева выполнять взятые на себе обязательства может привести к тому, что люди так и не смогут встретить новогодние праздники вместе со своими родными и близкими, - подчеркнула Уполномоченный по правам человека в ДНР.

Она отметила, что подобные шаги со стороны Киева подрывают авторитет Украины как государства, неспособного выполнять договоренности.

Напомним, на заседании гуманитарной подгруппы не удалось достичь договоренности по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену.

Впрочем, у президента Владимира Зеленского еще есть последний шанс продемонстрировать лидерам Германии, России и Франции, что они не зря встречались с гарантом незалежной. Полпред ДНР на переговорах в Минске, глава министерства иностранных дел Наталья Никонорова сообщила, что переговоры по обмену все-таки продолжатся до Нового года - в ускоренном режиме, в том числе в режиме видеоконференции.

Напомним, что 9 декабря в Париже на саммите лидеров государств «нормандской четверки» решили провести обмен пленными в Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных» уже до Нового года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
С Зеленским еще можно договориться об обмене пленных в Донбассе до конца года, если он согласится
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