Итоги саммита «нормандского формата»: в Донбассе считают, что роль переговоров в Минске станет ключевой в урегулировании конфликта

СЕГОДНЯ 11:12 2019-12-10T11:12:07+03:00

Президент-отель в Минске – единственная площадка, где представители ДНР, ЛНР и Украины могут встречаться для решения проблем урегулирования конфликта. Фото: zastavki.com

Об этом заявил представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник

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Главный итог встречи лидеров «нормандского формата» в Париже - это приверженность полной и последовательной реализации Минских соглашений. Ревизии договоренностей не получилось, на что очень рассчитывали в Киеве.

- Эта «приверженность» в первую касается Украины, которая впервые официально, после смены президента, подтвердила свои обязательства по Минским соглашениям, - комментирует представитель ЛНР в политической подгруппе на переговорах в Минске Родион Мирошник.

Он считает, что совместное заявление лидеров «нормандского формата» содержит ряд позиций, реализация которых, без диалога с республиками Донбасса в рамках Контактной группы просто невозможна.

- Стороны согласовали позиции, которые требуют активизации работы в Минском формате, и в самое ближайшее время, - отметил представитель ЛНР.

Это касается и обмена удерживаемыми лицами, и согласования новых участков разведения, и детальной работы над внесением согласованных изменений в закон «Об особом статусе Донбасса».

- Эти пункты согласовали все участники саммита, - подчеркнул Мирошник.

Можно ожидать, что в ближайшее время активизируется работа Контактной группы в Минске. И вместо вялотекущих и безрезультатных переговоров последуют конкретные решения. Ведь по ним Зеленскому надо будет отчитаться перед лидерами «нормандского формата» через 4 месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU