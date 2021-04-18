За расследование подземных толчков в Макеевке взялись сотрудники МЧС

Жилец дома №7 в 60-м квартале поселка «Объединенный» Анна Веремеева показывает появившиеся на стенах трещины Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Второй год в поселках Объединенный и Калиново Советского района Макеевки дома трещат по швам - жители жалуются на подземные толчки, похожие на землетрясение.

ДОМА МОГУТ СЛОЖИТЬСЯ КАК КАРТОЧНЫЕ ДОМИКИ

- Раньше было не так ощутимо, а сейчас едва ли не каждый день шкаф ходуном ходит и в нем дребезжит хрусталь, - рассказывает «КП» жилец дома №7 в 60-м квартале поселка «Объединенный» Анна Веремеева. - Из-за подземных толчков в квартире потрескались стены, рвутся обои.

И это еще полбеды. В подъезде дома №4 в 59-м квартале обрушилась крыша, а в 60-м квартале от фасада дома №2 отошла стена подвала и тоже сильно пострадала крыша.

- Очень страшно остаться без жилья, - продолжает Аня. - После очередного толчка двухэтажки попросту могут сложиться, как карточные домики. Подобное было на Бажанова - там дом сам по себе разрушился. У нас тоже все двухэтажки без фундамента, стоят прямо на земле…

Как сообщала «КП», два года назад в Макеевке была создана рабочая группа с участием работников углепрома, ученых и спасателей по установлению природы динамических явлений. Для контроля появившихся в квартирах трещин ученые установили маячки. Ситуацию на личный контроль сразу же взял Глава ДНР Денис Пушилин.

Из-за подземных толчков в 60-м квартале от фасада дома №2 отошла стена подвала Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

И вот - для определения происхождения подземных толков сотрудники МЧС Республики в Советском районе города установили сейсмическую станцию.

ЖИТЕЛИ СНОВА БЬЮТ ТРЕВОГУ

- С 19 марта в связи с ведением горных работ в 6-й восточной лаве пласта L1 шахты «Калиновская-Восточная» возобновились звонки жителей на горячую линию горадминистрации Макеевки. Звонившие жители сообщали о подземных толчках, которые они ощущали. С 19 марта по 13 апреля поступило двадцать шесть звонков. Учитывая многочисленные обращения граждан, смонтирована станция сейсмического контроля «Ермак-5», - сообщили журналистам в МЧС Республики.

Эта аппаратура позволит зарегистрировать магнитудные колебания, которые в последующем расшифруют для установления истинной причины подземных толчков. Соответствующее решение было принято накануне на заседании государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ДНР.

Из-за подземных толчков в 60-м квартале от фасада дома №2 отошла стена подвала Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

После получения данных Республиканскому научно-исследовательскому и проектно-конструкторскому институту горной геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела (РАНИМИ) поручено в течении трех месяцев подготовить заключение о безопасности дальнейшего ведения горных работ в 6-й восточной лаве шахты и возможного их влияния на здания и сооружения на поверхности. В свою очередь, Госкомитету горного и технического надзора поручено при выявлении сейсмологической аппаратурой магнитных колебаний свыше 3 баллов работу проблемной лавы «Калиновской-Восточной» приостановить.

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