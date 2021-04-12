Известный командир ополчения Виталий Киселев: Зеленский приезжал в Донбасс для поддержки духа боевиков, которые накануне убили четырехлетнего мальчика из Енакиево

Клоун на троне Зеленский пытался приободрить «захисникив». Фото: ОПУ

На прошедшей неделе президент Украины Владимир Зеленский вновь приезжал в Донбасс. Чтобы, как написала его пресс-служба, «поддержать боевой дух «захисникив». Тех самых, которые 3 апреля «бомбой» с беспилотника убили четырехлетнего Владика Дмитриева из Енакиево. Тех, кто усеял окрестности Славяносербска, минами, на которых 6 апреля подорвались двое студентов колледжа. Один из них - 17-летний Михаил – погиб.

- Вопли укронацистов типа «это не мы, это сами сепары» мы опускаем как ничтожные, - сказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев (позывной «Коммунист»), который ведет проект «Путь Визенталь».

Он отметил, что в республиках Донбасса все это тысячи раз уже слышали. И про «самовзрывающийся кондиционер» в Луганске, и про «самообстрелы». Но есть непреложные факты, на основании которых – после проведенных проверок - возбуждаются уголовные дела. Следственный комитет Российской Федерации занялся расследованием и установлением подозреваемых в убийстве енакиевца Владислава Дмитриева. Генеральная прокуратура ЛНР расследует гибель студента Славяносербского колледжа.

Владик рос добрым и веселым, мечтал стать поваром. Фото: Архив семьи Шиховых

- Украинские военные в Донбассе вовсю применяют ударные беспилотники. Причем, сами же об этом сообщают, - подчеркнул Виталий Киселев.

К примеру, украинский журналист Андрей Цаплиенко еще год назад рассказал о начале применения боевых беспилотников. В видеосюжет с БПЛА попал командир 58-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Кащенко. Сейчас эта бригада постоянно обстреливает северо-западные окраины Донецка. Снялся с «птичкой» и сам Цаплиенко. Возле дрона - полукустарная бомба из обрезка трубы, пластида и стальных шариков.

А через месяц - 9 апреля 2020 года - ударный беспилотник украинской армии убил во дворе дома 25-летнюю горловчанку Мирославу Воронцову. Теперь – уже в 2021-м - трагедия повторилась с Владиком Дмитриевым.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко снялся с «птичкой», возле дрона - полукустарная бомба из обрезка трубы, пластида и стальных шариков. Фото: Скриншот видео ТСН

ДИВЕРСАНТЫ ДЛЯ АВАКОВА

Тем временем, появилась информация, что подручный министра внутренних дел Арсена Авакова и главарь «Нацкорпуса» (запрещенная в РФ организация) Андрей Белецкий набирает свежее «пушечное мясо». Для этого организовал в селе Бузовка под Киевом тренировочный лагерь. Обещает, что тренировать новобранцев – по «натовским» стандартам – будет лично первый замкомандующего Сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос.

- Именно этот нацист натаскивал диверсантов, ответственных за многочисленные теракты на территории республик Донбасса. Теперь вот будет готовить боевиков Авакову, - отметил Виталий Киселев.

Он обратил внимание, что Белецкий и Кривонос зовут не простых граждан, а бывших атошников-карателей. То есть, людей с боевым опытом и полным отсутствием совести. Поэтому Зеленскому стоило бы напрячься. Ведь готовить боевиков-диверсантов будут для министра, который сам давно спит и видит, как занять кресло президента.

- Есть о чем призадуматься клоуну на троне Зе-Наполеончику, - подчеркнул известный командир ополчения.

Кстати, за Кривоносом явно «торчат уши» бывшего президента Петра Порошенко, у которого нацист служил замсекретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

ЛУЧШЕ ШТРАФ, ЧЕМ СЛУЖБА В ТЕРБАТЕ

Виталий Киселев сообщил, что Украина сейчас «подгребает» всех, кто может носить оружие. В южных областях объявлены сборы территориальной обороны.

- Очень интересно, как военкомы справятся с заданием собрать эти самые тербаты. Здесь на одних нацистах и бывших карателях далеко не уедешь. А простым жителям Украины уже все давно понятно. И мараться они не собираются, - отметил известный командир ополчения.

Наиболее ярко это проявляется на оккупированной Киевом территории Донбасса. Главком ВСУ Руслан Хомчак поставил задачу местным военкоматам сформировать из местных жителей несколько батальонов территориальной обороны.

- Но – полный провал. Как рассказал нам позвонивший на горячую линию житель Городища, что в Беловодском районе Луганщины, недавно все военнообязанные мужики в их селе получили от военкомата предписание пройти медкомиссию и предоставить справки об отсутствии судимости. В случае отказа военкомат грозился штрафами. Мужики подумали и решили, что лучше заплатят штраф, но мараться о тербаты не будут, - рассказал Виталий Киселев.

Он подчеркнул, что у сельчан посевная на носу, хлеб нужно сеять, семьи кормить, а не со своими воевать. Кстати, среди отказников – сотрудники местного филиала «Агротона» в полном составе. Эта компания – один из крупнейших производителей сельхозпродукции на Украине.

- Насколько нам известно, точно такие же настроения царят и в остальных селах и районах. Народ ждет нас и Россию, - отметил Виталий Киселев.

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