В ДНР простились с пятилетним мальчиком, который погиб от удара с беспилотника ВСУ

Владик рос добрым и веселым, мечтал стать поваром. Фото: Архив семьи Шиховых

Сегодня, 5 апреля, в поселке Александровское под Енакиево хоронили в закрытом гробу пятилетнего Владислава Шихова. Его гибель стала одним из самых резонансных событий войны за последнее время. Мальчик рос добрым и веселым, любил природу. Мечтал стать поваром. По словам Главы ДНР Дениса Пушилина, ребенок родился и погиб при войне, он другой жизни просто не видел.

Днем 3 апреля во двор дома №36 на улице 2-я Дорожная был сброшен боеприпас с украинского беспилотника. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

Ребенок погиб на месте взрыва. Также пострадала его 66-летняя бабушка. Женщину спасло, что она находилась на пороге дома. В ДНР подробности трагедии засекретили в интересах следствия. Это породило домыслы и спекуляции. Прежде всего, со стороны Украины.

Активизировались украинские спецслужбы – те самые, которые занимаются информационно-психологическими операциями. В группах в соцсетях появилась фотография ребенка – якобы того самого. Но без имени и фамилии. Спустя время выяснилось, что это фото мальчика, погибшего от налета украинской авиации в Станице Луганской в июле 2014 года.

Пятилетнего Владислава Шихова хоронили в закрытом гробу. Фото: Скриншот news-front.info

Расчет был простой – если республиканские и российские СМИ разместили бы фотографию, то Киеву оставалось заявить, что никакого погибшего мальчика не было, его выдумала «российская пропаганда».

На похороны приехала известная адвокат из Украины Татьяна Монтян. В том числе, чтобы развеять слухи – ребенок действительно погиб и, как сказали news-front.info жители поселка, погиб в результате удара с воздуха. Люди слышали звук дрона. А воронка от взрыва и разлетевшиеся осколки свидетельствовали, что боеприпас упал вертикально вниз.

- Прости меня, что тебя в эту минуту выпустила, я же не знала, что такое будет. Деточка, это же крест на всю жизнь, - плакала бабушка возле закрытого гроба – украинский боеприпас просто разорвал мальчугана.

Бабушка Владика плакала и просила прощения, что не уберегла мальчугана. Фото: Скриншот news-front.info

Военный эксперт, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко обратил внимание на расстояние от позиций ВСУ до места трагедии – около 15 километров.

- Использовался далеко не квадрокоптер с «Алиэкспресс», а хороший дорогой БПЛА. Вот вам и НАТОвская помощь Украине, и сотрудничество с Турцией, - подчеркнул Марочко.

В любом случае оператор БПЛА хорошо видел, куда сбрасывал боеприпас.

На трагедию отреагировали в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предложил обсудить исключение Украины из Совета Европы.

- Погиб пятилетний мальчик. А президент страны, отдавший приказ, даже не принес соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся. Нет заявлений Европарламента и Госдепа США. Не выступают министры иностранных дел европейских государств. Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом, - написал Володин.

Он заметил, что все это произошло с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств.

- Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины. Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы, - заявил спикер Госдумы.

Расстояние от позиций ВСУ до места трагедии – около 15 километров. Фото: Скриншот Яндекс/карты

5 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

- Украинские силовики произвели атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов объектов гражданской инфраструктуры в поселке Александровском. В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб 5-летний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения, - говорится в заявлении СК РФ.

Отмечено, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

В Народной милиции ДНР считают причастными к убийству ребенка боевиков 59-й отдельной мотопехотной бригады, которые выполняли преступный приказ комбрига Геннадия Шаповалова.

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