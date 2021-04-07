«Побежал прочь, следом с десяток взрывов!» В ЛНР выживший при подрыве мин подросток рассказал, как погиб его товарищ

Эдуард лишь чудом выбрался из минного поля. Фото: ЛИЦ

6 апреля на окраине поселка Славяносербск на берегу Северского Донца разыгралась трагедия. Двое парней 16 и 17 лет забрели на минное поле. Один погиб, другой был ранен. Шестнадцатилетний Эдуард, выживший при подрыве, рассказал ЛИЦ подробности.

Пострадавший находится в Луганской республиканской детской клинической больнице (ЛРДКБ). Он отметил, что сейчас чувствует себя нормально.

- Друг Миша позвал погулять к речке. Он тоже приезжий, из Алчевска. Я согласился с ним пойти. Мы сначала нашли одну сухую речку, она высохла. Вдоль реки пошли. Друг набрел на реку Северский Донец. По тропинке пошли. Миша заметил какое-то тело там лежащее, вдалеке по тропинке. Подбежал, посмотрел, это кабан оказался мертвый. Я так предполагаю, что он тоже на мину напоролся, потому что рядом с кабаном были мины, - сказал Эдуард.

Он попросил товарища уйти из небезопасного места. Сам только успел отойти метров на пять, как раздался взрыв – это Миша наступил левой ногой на мину. Эдуарда немного задело осколками.

- Побежал прочь, следом с десяток взрывов! Потом я издалека смотрю, кричу: «Миша, Миша!» Он не шевелится. Я в панике набираю экстренный вызов, сказали, что скоро будут. Приезжают, меня выводят, а потом уже в больницу. Я не знал, что туда нельзя ходить, - посетовал парень.

Заведующий отделением реанимации ЛРДКБ Евгений Гарбуз отметил, что пострадавший подросток поступил вечером с диагнозом минно-взрывная травма, контузия, множественные осколочные ранения, ситуативная реакция на стресс. Его состояние оценивалось как тяжелое.

- Была оказана вся необходимая помощь. В результате состояние на утро ребенка стабильное, он в сознании, - сказал Гарбуз.

При этом психологическое состояние пострадавшего тяжелое.

- На глазах парня погиб его товарищ. И сами взрывы… - добавил медик.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что по предварительным данным сработало минно-взрывное устройство, установленное в период активных боевых действий в 2014 году.

По данному факту главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело.

Тем временем, в Детском фонде ООН ЮНИСЕФ назвали количество погибших и раненых детей из-за мин или взрывных устройств за время боевых действий в Донбассе. С апреля 2014 года по август 2020 года жертвами стали 42 ребенка. Еще 144 получили ранения.

- В большинстве случаев трагедии случаются, когда дети подбирают взрывоопасные предметы. Думают, что это игрушки, — заявили в фонде.

В ЮНИСЕФ отметили, что в течение семи лет конфликта остается крайне важной проблема обучения минной безопасности для детей по обе стороны линии разграничения.

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