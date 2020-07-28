2020-07-28T11:43:57+03:00
Политика

Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 июля 2020 года: У пяти прибывших из Украины по гуманитарному коридору выявлен COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 28 июля 2020 года
Екатерина Сорока
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Лечение от коронавируса в ДНР на данный момент продолжают 795 пациентовЛечение от коронавируса в ДНР на данный момент продолжают 795 пациентовФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Крайние исследования тестов в лаборатории показали, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 21 человека, из них: пятеро – прибыли 17 июля из Украины, остальные – местные жители, которые контактировали с заболевшими. Состояние пациентов удовлетворительное. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Согласно исследованиям, проведенным 27 июля, выявлено 21 случай заболевания COVID-19, из них 5 случаев обнаружено у прибывших из Украины 17 июля, — говорится в сообщении. — За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 28. Кроме того, зарегистрировано 2 летальных случая – мужчина в возрасте 83 лет и женщина в возрасте 72 лет.

Всего по состоянию на утро 28 июля на территории Республики официально зарегистрировано и подтверждено 1669 случаев заражения коронавирусом. При этом на лечении находится 795 пациентов, выписаны 775 человек, летальных случаев – 99.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе.

Добавим, что 27 июля ДНР и Киев организовали очередной гуманитарный коридор на КПП «Еленовка». Всех прибывших в Республику отправили на обязательный двухнедельный карантин. Она проходит бесплатно, включая не только трехразовое питание, но и сами тесты на COVID-19. Ранее «Комсомолка» более детально рассказывала об условиях обсервации, прибывших из Украины, и чем она обусловлена.

Кроме того, с 27 июля в Донбассе действует всеобъемлющее перемирие. Однако жители прифронтовых поселков чуда не ждут. Они не верят, что противник сможет долгое время соблюдать «режим тишины».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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