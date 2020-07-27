2020-07-27T22:44:10+03:00
Политика

В Шахтерске почтили память невинных жертв украинских военных

27 июля 2014 года Шахтерск подвергся массовому артиллерийскому удару со стороны Украины
Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В Шахтерске почтили память погибших 6 лет назад жителей города. Возле монумента погибшим провели траурную панихиду и возложили цветыВ Шахтерске почтили память погибших 6 лет назад жителей города. Возле монумента погибшим провели траурную панихиду и возложили цветыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В июле 2014 года бои между ополчением и украинскими военными проходили почти в центре города. От обстрелов украинских боевиков сильно пострадала инфраструктура. Однако самой главной и необратимой потерей стали человеческие жизни, среди которых и жизни детей.

В память об этом сегодня возле монумента погибшим провели траурную панихиду и возложили цветы.

В Шахтерске почтили память погибших 6 лет назад жителей города. Возле монумента погибшим провели траурную панихиду и возложили цветы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Шахтерске почтили память погибших 6 лет назад жителей города. Возле монумента погибшим провели траурную панихиду и возложили цветыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- За поселком Стожково, что под Шахтерском, стояла 25 десантная бригада Украины, я тогда ехал по проселочной дороге и насчитал 18 единиц боевой техники, а потом мою машину остановили, начали обыскивать, несмотря на то, что я инвалид, у меня нет ноги... им было все равно. Ехали они на «митсубиши» с простреленными стеклами, в банданах. Думали, что они победители. Главное, что бросилось в глаза - людей мало в городе, одни собаки бегали, - вспоминает местный житель.

Житель Шахтерска поделился воспоминаниями Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Житель Шахтерска поделился воспоминаниямиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жительница Шахтерска София, которой на момент ожесточенных боев было всего 10 лет, вспоминает о том, как над городом летали самолеты. Бомбили. Приходилось спасаться в подвалах, а кроме злости и отвращения к людям, воюющим на противоположной стороне, она ничего не чувствует.

К памятнику погибшим возложили цветы.

- Наши дети не будут сидеть в подвалах, как этого хотела преступная украинская власть, наши дети будут жить, учиться и радоваться жизни, - отметил глава Шахтерска Александр Шатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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