Как дончане проходят обсервацию по возвращении в ДНР

В прошлом месяце КПВВ «Еленовка» на границе с Украиной начала пропускать на территорию ДНР. Люди заезжают с интервалом в четыре дня по заранее согласованным спискам. Так, 20 июля въехала очередная группа людей, затем будет въезд – 24, 29 июля и т.д. Заявления на въезд принимает штаб «Здоровое движение» при наличии одного из оснований: лечение, болезнь близкого родственника или необходимость ухода за ним, а также регистрация на территории Донецкой Народной Республики.

Все въезжающие заранее уведомляются о необходимости обсервации в одном из лечебных учреждений ДНР. Обсервация эта длится 14 дней с обязательным обследованием прибывших из Украины. Вот только люди размещаются в палатах по четверо, а значит, если среди них есть контактные, то инфицирование неизбежно. Но ресурсы не безграничны. При этом само пребывание в больнице и 3-х разовое питание – бесплатны.

Всех въезжающих с Украины ждет 14-дневная обсервация.Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Посещения запрещены, как и нарушения изоляции прибывшими, а потому со своими героями я общалась по телефону. Люди приехали в ДНР на прошлой неделе, многие ждали этого долгие месяцы.

В палатах идеальный порядок. Фото: Сергей Москаленко

Условия обсервации. Фото: Сергей Москаленко

- Мы все очень благодарны нашим медикам. Девочки делают все, что в их силах. Отнеслись к нам весьма гостеприимно. Выдали новое белье, создали уют в палатах. В Харцызске, где нас разместили, нет горячей воды, да и холодной слабый напор. Такая ситуация тут 30 лет уже. Но разве есть тут вина медиков? Но медсестры нашли выход – греют нам воду в ведрах. Питание, скажу честно, сначала было достаточно аскетичным: суп да каша. Но подключилась администрация Харцызска. Сейчас порции увеличились, овощи, мясо и яйца добавили в рацион. Люди были возмущены тем, что у них забрали паспорта, но после шума в соцсетях документы нам на третий день вернули, - как на духу рассказывает мне один из прибывших - Сергей Москаленко. - А вообще мы все тут уже друг другу родными стали, обменялись телефонами, будем и потом общаться после обсервации.

Вскоре людям проведут бесплатное тестирование на коронавирус, а по истечении 14 дней и при отрицательных тестах, их отпустят к родным. Администрация решает вопрос с телевизором. Но для всех этих людей важно главное – они уже дома. У многих на территории Украины остались родственники, но думать, как к ним опять приехать, пока не хочется.

Меню. Фото: Анастасии Селивановой

Фото: Анастасии Селивановой

- Другой вопрос – может ли наша Республика позволить себе такую роскошь – кормить и содержать две недели такое количество граждан? Заметьте, содержать бесплатно! И это с нашим нищим бюджетом. Про нагрузку на медиков я вообще молчу. А почему нельзя заменить обсервацию самоизоляцией с обязательными высокими штрафами и контролем? Нарушил – штраф, два штрафа – депортация. И сделать это показательно. Народ у нас дисциплинированный, комендантский час соблюдают же? И это были бы и поступления в бюджет и снятие нагрузки с больниц, которые сейчас превратили в богадельни, - высказал свое мнение дончанин Виктор Федоров. – К тому же ни для кого не секрет, как попадают из Украины в ДНР граждане, у которых есть деньги. Они заезжают через Россию и никакие обсервации к ним не применяют. Без обсервации обходятся и в дружественной нам ЛНР. Или там коронавирус другой?

Пропуск по спискам.Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Все эти достаточно справедливые вопросы «Комсомолка» адресовала председателю Общественной палаты Александру Кофману, который вместе с депутатом Народного совета ДНР Анастасией Селивановой смог добиться разрешения побывать у этих людей в больнице Харцызска, выяснить условия пребывания и привезти им продукты.

- Недовольные будут всегда. Это обсервация и люди о ней были уведомлены заранее. Питание там без разносолов, но вполне нормальное. Хороший ремонт в больнице, комфортные кровати. Все это Республика предоставляет бесплатно, - ответил Александр Кофман. – Мы и так делаем все возможное для нашего населения. Что касается того, когда из Украины едут в ДНР через Россию, то ясно, что мы не можем проконтролировать все случаи. Но такие вопросы могут привести к тому, что на обсервацию попадут и те, кто заезжает из России. Что касается самой обсервации и возможности заменить ее самоизоляцией, то скажу одно: учитывая насколько хуже эпидемиологическая ситуация в процентном соотношении на Украине, чем в России, приняты такие меры. В Украине ситуация значительно хуже. И, к сожалению, должен признать, что доверия, к нашим гражданам, которые пересекают украинскую границу, нет. Они все нарушают режим самоизоляции, подвергая граждан ДНР опасности заражения, поэтому приняты такие меры.

Чайник подарили депутаты. Фото: Сергей Москаленко

Тем временем, 20 июля в ДНР въехала очередная группа граждан. Это шестой по счету гуманитарный коридор на линии разграничения, организованный Донецком и Киевом в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации.

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