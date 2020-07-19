В Донецке на лечение двухлетнего Данила Беседина собрали 560 тысяч рублей

В донецком благотворительном фонде «Время добрых» сообщили о закрытии сбора денег на лечение двухлетнего Данила Беседина.

- На нашей планете снова торжество волшебства, - написали волонтеры. - Сбор для Данила Беседина объявляем закрытым! И как вот после этого не верить в чудеса? Наша цепочка добра, соединившая тысячи взрослых, ради одно тяжелобольного малыша, стала ещё крепче. А это значит, что у наших маленьких онкобольных подопечных есть поддержка и надежда. Ведь у них есть мы с вами!

На лечение мальчика было необходимо было собрать 560 тысяч рублей. Небезразличные люди перевели 577 335 рублей.

- Средства, в размере 17 335 рублей, превысившие сумму сбора, будут направлены на оплату предстоящих исследований в клиниках РФ, - рассказали в благотворительном фонде.

У Данила Беседина диагностировали страшный диагноз. Фото: "Время добрых"

Двухлетний дончанин борется с острым лимфобластным лейкозом – раком. Спустя две недели, как Данилу поставили страшный диагноз, умер папа.

– Видимо Богу было угодно, чтобы я прошла все эти испытания, – со слезами на глазах говорит Юлия – мама Данила. – Данечка мой вымоленный, такой долгожданный, поздний ребёнок. Мы столько лет с мужем ждали… и Господь благословил нас. Сыночек появился на свет здоровенький, крепенький. Я его таким себе и представляла! Белокурый, словно ангелочек. Я окунулась в счастливые заботы материнства. Наконец–то моя жизнь обрела смысл. Я раньше и не представляла, что можно вот так сильно любить... Жизнь за него отдам!

Что с сыном что-то не так родители начали замечать в январе. Анализ крови по всем показателям оказался плохим и мальчика направили в донецкую онкогематологию. Несколько дней прошли в ожидании результатов из Москвы пункции костного мозга.

– Диагноз меня буквально подкосил. Острый лимфобластный лейкоз. Не уберегла… Сердце мужа не выдержало той беды, которая на нас обрушилась. Он умер спустя две недели, как узнал, что у нашего сыночка рак. Данечка ещё совсем кроха, и не понимал, что происходит. А я будто в аду очутилась. Необходимо было заниматься организацией похорон и одновременно готовиться к прохождению химиотерапии. В те дни я думала, что сойду с ума. Не помогали даже успокоительные.

Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:

+380714361061

+380713524822

Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh

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