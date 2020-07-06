2020-07-06T12:33:17+03:00
Политика

Коронавирус в ДНР: От COVID-19 В Республике лечатся 619 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 6 июля 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВЕкатерина Сорока
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Некоторые меры режима повышенной готовности были смягченыНекоторые меры режима повышенной готовности были смягченыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За прошедшие сутки новых случаев заболевания коронавирусом в ДНР в не выявлено из-за санобработки лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что 5 июля исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что по актуальным данным за все время в Республике было выявлено 1242 случая заболевания COVID-19 из них: на лечении находится 619 пациентов, выписаны 547 человек, летальных случаев – 76.

Тем временем в Республике все еще действует режим повышенной готовности. Однако некоторые его меры были смягчены.

С 1 июля жителей Республики начали пропускать в поселок Седово. Однако попасть на курорт задача не из легких. Пускают в поселок только по предварительно составленным Что еще нужно знать об отдыхе в Седово «Комсомолка» спросила у Главы Новоазовска Олега Моргуна.

Также театр Донбасс Опера и Донецкий драматический театр готовятся к приему зрителей. Уже скоро состоятся премьерные спектакли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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