2020-07-03T12:08:59+03:00
Звезды

Драмтеатр Донецка откроет 94-ый сезон спектаклем «Ромео и Жанетта»

Его пресс-показ состоялся накануне карантина
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Зрители с нетерпением ждут, когда театры снова распахнут свои двери. Фото: muzdrama.ruЗрители с нетерпением ждут, когда театры снова распахнут свои двери. Фото: muzdrama.ru
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10 июля 2020 года состоится открытие 94-го театрального сезона МДТ имени М.М. Бровуна.

- Мы открываем новый театральный сезон 10 июля премьерным спектаклем «Ромео и Жанетта» по пьесе французского драматурга Жана Ануя, в постановке российского режиссёра Сергея Бобровского, - сообщила генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова. Сейчас идёт репетиционный процесс. У нас очень много работы, поскольку мы поставили себе высокую цель.

Премьеру «Ромео и Жанетта» дончане ждали в 20-х числах марта. 19 марта в драмтеатре состоялся ее пресс-показ, а вечером вышел указ о закрытии всех театров, филармонии в связи с режимом повышенной готовности.

Эта история любви не оставит никого равнодушными. В ней есть, от чего приходить в восторг, с чем спорить и не соглашаться. Между героями постоянно идет борьба – между долгом и правом на любовь, между разумом и чувствами. А, кроме того, она наполнена прекрасной музыкой.

Наталья Марковна также анонсировала премьеры, которые состоятся в новом сезоне муздрамы. Это «Опера Мафиоза» по пьесе Васила Станилова, режиссера Василия Маслия, «Полная гармония» по пьесе Луи-Мишеля Кола, режиссера Игоря Рыбчинского, моноспектакль – авторский проект заслуженной артистки Украины Татьяны Романюк, приуроченный к 75-летию Великой Победы «Даль памяти».

Кроме того, поклонники театра увидят премьеру видео-спектакля «Требуется дворник» по рассказу Михаила Зощенко «Неудачный день» режиссера Владимира Быковского.

- Как мы соскучились по любимым театрам! У меня билеты были куплены на апрель, но сходить, увы, не удалось. Теперь вот пойду с особенным чувством. У нас, дончан, и так многое отняли, чтобы забрать еще и это, - говорит дончанка Людмила Панасюк.

Все те спектакли, которые были не сыграны в связи с пандемией, пообещали обязательно показать зрителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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