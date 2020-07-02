Комендантский час в ЛНР могут сократить
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что комендантский час в ЛНР будет обсуждать с силовиками.
- Жить нужно сегодняшним днем, поэтому сегодня мы должны строить парки, сегодня мы должны ремонтировать дороги, сегодня мы должны создать условия для того, чтобы люди жили сегодня, а не ждали, когда закончится война. Но есть объективные причины, я беседовал с силовиками, и пока они категорически против того, чтобы мы отменили комендантский час. Но по сокращению было предложение: с 12 ночи до 4 утра. Я поговорю с силовиками еще раз и, если мы достигнем договоренности, то на следующей неделе примем это решение и сделаем режим с 12.00 полуночи до 04.00, - сказал глава государства.
Пасечник подчеркнул, что в Республике действует режим военного положения, значительная часть ЛНР находится в зоне огневого поражения со стороны украинских силовиков. Он отметил, что Киев также не оставляет попыток переброски на территорию ЛНР диверсионно-террористических групп.
Сейчас в Республике комендантский час действует с 23.00 до 04.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU