Комендантский час в ЛНР могут сократить

2 Июль 2020 2020-07-02T21:03:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что комендантский час в ЛНР будет обсуждать с силовиками.

- Жить нужно сегодняшним днем, поэтому сегодня мы должны строить парки, сегодня мы должны ремонтировать дороги, сегодня мы должны создать условия для того, чтобы люди жили сегодня, а не ждали, когда закончится война. Но есть объективные причины, я беседовал с силовиками, и пока они категорически против того, чтобы мы отменили комендантский час. Но по сокращению было предложение: с 12 ночи до 4 утра. Я поговорю с силовиками еще раз и, если мы достигнем договоренности, то на следующей неделе примем это решение и сделаем режим с 12.00 полуночи до 04.00, - сказал глава государства.

Пасечник подчеркнул, что в Республике действует режим военного положения, значительная часть ЛНР находится в зоне огневого поражения со стороны украинских силовиков. Он отметил, что Киев также не оставляет попыток переброски на территорию ЛНР диверсионно-террористических групп.

Сейчас в Республике комендантский час действует с 23.00 до 04.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДНР весь тираж марки со Сталиным раскупили за день

«Почта Донбасса» признала эту марку самой популярной за пять лет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU