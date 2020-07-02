2020-07-02T15:05:58+03:00
Общество

В ДНР весь тираж марки со Сталиным раскупили за день

«Почта Донбасса» признала эту марку самой популярной за пять лет
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР весь тираж марки со Сталиным раскупили за день. Фото: ГП "Почта Донбасса"В ДНР весь тираж марки со Сталиным раскупили за день. Фото: ГП "Почта Донбасса"
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За все время «Почта Донбасса» выпустила больше двухсот тематических почтовых марок. Об этом сообщила специалист отдела филателии госпредприятия Валерия Синицына.

- На сегодня республиканский оператор почтовой связи выпустил 218 почтовых марок. Введены в обращение 37 почтовых блоков, три оригинальные марки, два маркированных конверта и две маркированные почтовые карточки, - рассказала она.

Марка, посвященная Иосифу Сталину, приобрела наибольшую популярность. Она была выпущена в 2019 году тиражом в 16 000 экземпляров, которые раскупили за один день. Марка стала первой в серии «Великие люди», она была приурочена ко Дню рождения этого революционера и политического деятеля.

«Почта Донбасса» выпускает почтовые марки с 9 мая 2015 года. Они были посвящены Героям Республики Михаилу Толстых (Гиви) и Арсену Павлову (Моторола).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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