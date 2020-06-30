2020-06-30T14:55:59+03:00
Общество

Как дончане голосуют по поправкам в Конституцию России

Корреспондент «Комсомолки» вместе с другими жителями Республики отправился на голосование в село Куйбышево Ростовской области [фото]
Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Как дончане голосуют по поправкам в Конституцию РоссииКак дончане голосуют по поправкам в Конституцию РоссииФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В связи с эпидемиологической ситуацией в мире до последнего было не понятно - смогут ли жители Донецкой Народной Республики, которые получили гражданство Российской Федерации, принять участие в общероссийском голосовании о поправках в Конституцию России.

Однако 16 июня Центризбирком Республики сообщил, что участие в голосовании могут принять все граждане, достигшие на момент голосования 18 лет и имеющие российский паспорт. Специально для этих целей было выделено 12 участков в Ростовской области, которые будут работать по 1 июля включительно.

Как дончане голосуют по поправкам в Конституцию России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как дончане голосуют по поправкам в Конституцию РоссииФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Чтобы принять участие в голосовании для граждан были организованы специальные автобусные рейсы. Стоимость билетов - 150 рублей в обе стороны.

Как дончане голосуют по поправкам в Конституцию России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как дончане голосуют по поправкам в Конституцию РоссииФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На рассвете 29 июня колонной в 10 автобусов мы отправились на голосование в село Куйбышево Ростовской области. С нами в автобусе был Герой Труда Донецкой Народной Республики, Заслуженный врач - Эмиль Фисталь, который с большим удовольствием исполнил свой гражданский долг.

Дорога была довольно утомительной, особенно ожидание на границе. Каждому обрабатывали руки антисептиком, а транспорт обеззараживали прямиком как на учениях.

К полудню колонна добралась до места назначения. Несмотря на статус села, Куйбышево выглядит как небольшой, приятный и ухоженный городок с качественными дорогами, небольшими фабриками и рынками. В первую очередь после тяжелой дороги мы стали посетителями местной «Пятерочки» и завершающего свою работу рынка.

Как дончане голосуют по поправкам в Конституцию России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как дончане голосуют по поправкам в Конституцию РоссииФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Куйбышево есть своя небольшая пекарня, где дончане с удовольствием насладились настоящими русскими пирожками. Однако главное действо происходило на местной площади возле дома культуры. По очереди прибывающие автобусы с людьми делали высадку. После этого дончане оставались терпеливо ждать момента, когда исполнят свой гражданский долг.

- Ни жарой, ни ливнем нас не возьмешь! Самое страшное мы уже пережили, теперь - самое время голосовать за наше будущее, - говорит дончанка Елена.

И правда, сегодня голосующих застал сильный ливень с градом, чередовавшийся время от времени с палящим на 15-20 минут солнцем.

Как дончане голосуют по поправкам в Конституцию России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как дончане голосуют по поправкам в Конституцию РоссииФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Настал самый ответственный момент. Маски, перчатки, социальная дистанция и ручка – все наготове. Людей по очереди запускали вовнутрь избирательного участка. Повезло тем, кто был в первых рядах очереди - им меньше всего прилетело от ливня с градом.

Голосование проходило в довольно радостной атмосфере, все фотографировались и делали селфи. На каждого примерно по одной минуте и бюллетень для голосования уже падал в урну.

Как дончане голосуют по поправкам в Конституцию России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как дончане голосуют по поправкам в Конституцию РоссииФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как дончане голосуют по поправкам в Конституцию России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как дончане голосуют по поправкам в Конституцию РоссииФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Желающих было довольно много, на автобусы даже сложно было взять билет. С большим энтузиазмом восприняли предложение проголосовать и пенсионеры.

Как дончане голосуют по поправкам в Конституцию России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как дончане голосуют по поправкам в Конституцию РоссииФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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