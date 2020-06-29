«Держа в руках эту газету, я переполнен чувств» Музей мэрии Донецка пополнился уникальным выпуском «Комсомольской правды» за 1941 год

Заместитель главы администрации города Донецка Геннадий Мишко передал в дар председателю ветеранской организации Валерию Белозерцеву выпуск газеты «Комсомольская правда» от 24 июня 1941 года.

- Когда я работал директором школы, мне эту газету подарила жительница микрорайона «Восточный», – вспоминает Геннадий Леонидович. – Я сразу снял копию и разместил ее в школе на стенде. А оригинал, конечно же, бережно хранил. Мы все очень гордились, что имеем такой ценный эксклюзивный экспонат. Но все-таки такая реликвия не должна лежать просто дома.

Музей мэрии Донецка пополнился уникальным выпуском «Комсомольской правды» за 1941 год. Фото: gorod-donetsk.com

Это редчайший музейный экспонат, который имеет на сегодня колоссальную ценность для нашей истории, для наших потомков, для людей, которые не понаслышке знают о Великой Отечественной войне.

В то время цена экземпляра была 15 копеек, а на сегодня он бесценен. Именно в этом выпуске зафиксировано радиовыступление Вячеслава Молотова о начале Великой Отечественной войны от 22 июня 1941 года. Это именно те слова, которые каждый советский гражданин услышал, как гром среди ясного неба, в то прекрасное солнечное воскресное утро, сообщили в пресс-службе администрации города Донецка.

Музей мэрии Донецка пополнился уникальным выпуском «Комсомольской правды» за 1941 год. Фото: gorod-donetsk.com

Председатель организации ветеранов Донецка Валерий Белозерцев поблагодарил Геннадия Леонидовича за такой ценный подарок.

- Этот год объявлен Главой Донецкой Народной Республики Денисом Владимировичем Пушилиным Годом Великой Победы. И действительно, в 2020 году в рамках конкурса «Помним о прошлом, живем настоящим» мы уже смогли отыскать множество писем с фронта, которые в красках, правдиво описывают военные реалии. Держа в руках эту газету, я переполнен чувств, - отметил Валерий Михайлович.

Важно знать, что каждая мелочь: будь то фронтовой «треугольник» или личная вещь бойца - выкладывает по крупицам правдивую картину под названием «Великая Отечественная война».

Об этом нужно помнить. Об этом невозможно забыть…

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