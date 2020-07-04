12 важных вопросов об отдыхе в Седово – о пропускной системе, перегруженных пляжах и планах на сезон

С 1 июля жителей Республики начали пропускать в поселок Седово. Однако попасть на курорт не простая задача. Для этого нужно заранее забронировать номер в пансионате, чтобы быть включенным в список тех, кому въезд будет разрешен.

Решаем отправиться на юг государства и подробнее узнать о пропускной системе и перспективе отдыха на азовском побережье.

Море в Новоазовске неглубокоеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Поскольку распоряжением Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина въезд в Новоазовский район был ограничен для иногородних граждан, согласовываем визит с администрацией района. Наши данные передают на блокпост, поэтому проблем со въездом не возникает.

В Седово уже несколько тысяч отдыхающих

Первым делом встречаемся с главой Новоазовской администрации Олегом Моргуном.

1. Курортный сезон в Седово можно считать открытым? Или пока что рано об этом говорить?

– Учитывая, что люди готовились к сезону, платили налоги, подготовили инфраструктуру, общепит и все остальное, мы обращались в оперативный штаб, чтобы отменить ограничения или сделать какое–то послабление. 30 июня было поручение Главы Республики внести изменения и разрешить гражданам посещать курортный населенный пункт Седово – но с ограничительными мерами.

2. Какие были предприняты меры?

– В Седово есть кемпинги, пансионаты, базы отдыха, где выдерживаются санитарные нормы – туда и разрешили заезд. Но по спискам, заранее подготовленными директорами или собственниками пансионатов. Они передают данные в администрацию, мы отправляем на блокпост и уже там по этим спискам попускают в сам поселок.

Море всегда поднимает настроениеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

3. Для чего было принято такое решение?

– Это нужно для того, чтобы не создать рассадник болезни в Седово. С 1 июля люди поехали по заранее подготовленным спискам. И уже на данный момент в поселок приехали несколько тысяч отдыхающих. Нужно соблюдать все требования, чтобы люди были в безопасности. У нас в районе больше десяти человек заражены коронавирусом. А сейчас со всей Республики через «бутылочное горлышко» начнут стекаться десятки тысяч жителей. Мы понимаем, что если в пансионат заехали, то там соблюдаются все нормы. Это социальное расстояние, столики, лавочки, шезлонги. А вот если бы в один дом заехали разные семьи из Донецка, Горловки, Макеевки и других городов, то ситуация представляла бы опасность... Кем это будет контролироваться и как? А так контроль есть.

Ограничения могут снять

4. Эти меры могут поспособствовать вывести бизнес из тени?

– И это тоже. Сумма об уплате налога мизерная. Сейчас в налоговой стоят очереди и регистрируют бизнес. Но это для нас не самое главное, чтобы все понимали. А то говорят, что это все для того, чтобы предприниматели платили. Да, и это тоже хотим, а почему нет? Как людям пенсии платить, зарплаты? Все же хотят повышений. А где взять деньги? Это все налогообложение. Но самое главное – санитарно–эпидемиологический контроль.

Азовское море обладает полезными свойствамиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

5. Как долго будет длиться такая система?

– В зависимости от эпидемиологической ситуации, которая будет складываться у нас в районе, на заседании штаба мы будем ходатайствовать перед Главой Республики и вышестоящим штабом о том, чтобы эти ограничения убрали и разрешили полноценно въезжать людям в поселок.

6. В социальных сетях появилась неофициальная информация, что списочный режим будет действовать не только в этом году, но и в следующем. Это одна из обсуждаемых тем.

– А давайте подождем и не будем делать выводов. Я напрямую общаюсь с людьми, от которых зависит реализация того, о чем мы с вами говорим. Я информацию беру от достоверных источников – это аппарат Главы государства, внутренняя политика или Штаб. Все хотят увидеть, как будет дальше. Вообще хотели с 15 июля запустить систему въезда в Седово, но понимаем, что все в нервах. Возможно, мы, как органы власти, теряем какой–то авторитет, но что ты сделаешь? Мы больше потеряем, если получим больше сотни больных. Вот приедет один зараженный в пансионат, а там 300 отдыхающих. Потом что будем делать?

7. В этом году планируется благоустройство поселка?

– Министерство финансов нам уже выделило деньги, которые мы в этом году должны полноценно освоить. Это и наведение порядка, и вывоз твердых бытовых отходов и несанкционированных свалок. Будет насаждение деревьев, поставим душевые и раздевалки. Уже сейчас многое сделано для отдыхающих. Будем делать и дальше.

Сверху открывается живописный видФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Появятся новые пляжи

8. В Седово существует проблема с пляжами. Их не хватает на всех отдыхающих. Этот вопрос решается?

– Населенный пункт перезагружен. У нас нет какого–то регулятора, который бы ограничивал. Все хотят у себя дома кого–то принять и на этом заработать. Пляжи не позволяют, потому что согласно санитарным нормам, на одного отдыхающего положена определенная квадратура пляжной зоны. У нас уже не только сидеть не где, но и стать. Возьмем пляж какого–нибудь пансионата, который, скажем, рассчитан на 100 человек. Люди приехали в этот пансионат отдыхать, заплатили деньги. Пока проснулись, пока позавтракали, а на этом пляже уже 200 человек сидит. Соответственно начинают закрывать пляжи, а после начинаются недовольства, мол, не имеете права – должен быть свободный доступ к морю.

9. Кто прав в этой ситуации, а кто виноват?

– Нужно создать некий орган, чтобы такого не было. Мы реально перезаполняем населенный пункт, и он не может оказать услугу, на которую рассчитывают граждане. Частному предпринимателю зачастую все–равно – он взял деньги и все.

Люди ходят по морюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

10. Делаются какие–то шаги по решению этой проблемы?

– Что мы хотим для этого сделать. У нас есть городские пляжи. Три официальных. Нашли еще больше десяти площадок, которые мы благоустроим и закрепим их за частными предпринимателями или муниципальными предприятиями, чтобы их привели в порядок и люди могли приезжать и отдыхать там.

Еще до войны хотели открыть «Атлантида–Седово». Там практически 24 гектара земли. Планировали строить аквапарк и аттракционы. Даже китайцы хотели миллионы долларов вкладывать. Началась война. А план–то остался. Мы эту землю держим на тот случай, если найдутся инвесторы.

11. В основном жители Республики едут отдыхать в Седово. А как обстоят дела в других прибрежных поселках?

– Мы уже докладывали об этом Главе Республики. Обсуждается создание координационного органа, который бы завязал на себе министерства, от которых будет зависеть реализация развития всех прибрежных сел, которые находятся в Республике – начиная от Холодного и до Безыменного. Сюда входят Самсоново, Еланчик, город Новоазовск, Седово, Обрыв. Все едут только в Седово, а остальные, чем хуже?

Искупаться в море приезжают местные жителиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

12. У вас в районе три основных направления: рыболовля, сельхоз и туристическое. В связи с такой обстановкой жители много потеряли?

– И рыбы в этом году не много было – погодные условия не позволяли. Если брать в разрезе – в этом году хуже. Никто реально не занимается тем, чтобы сохранить то, что у нас есть. Вот Российская Федерация занимается воспроизводством рыбы, охраной, чтобы не вылавливали все в подряд. У нас сейчас можно встретить маленького судачка на рынке, кто–то же его ловит. Это ситуация, которую мы сами усугубляем своим бесхозяйственным отношением к своему будущему. По курортному сезону, конечно, тоже потеряют.

Море в Новоазовске мелкое... но теплое

С Новоазовской администрации открывается живописный вид на море. Идем к берегу, чтобы полюбоваться уходящей вдаль водной гладью и подышать воздухом, который наполнен свежестью.

Мы находимся на возвышенности. Здесь аллея, проходящая вдоль моря. Судя по всему, это место для отдыха создавалось еще во времена Советского Союза. Место необычайно красивое, но требует вложений. На краю стоит мини–кафе, где разливают хмельное и квас. Однако столики пустые.

Спускаться оказалось проще, чем подниматьсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Для того, чтобы спуститься к берегу, нужно преодолеть 180 ступенек. Ладно вниз, а вот вверх подниматься действительно тяжело.

В море купаются с десяток жителей. Все местные.

Чтобы попасть на пляж, нужно преодалеть 180 ступенекФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Вода – парное молоко, – говорит мужчина. – Но мелко очень. До хоть какой–нибудь глубины нужно пройти, наверное, не меньше ста метров.

И правда, несколько человек в буквальном смысле слова ушли за горизонт...

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