Коронавирус в ДНР, последние новости на 3 июля 2020 года: После снятия ограничений тысячи жителей поехали в Россию и Седово

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 17 жителей. При этом двое жителей умерли. А всего на 3 июля медики зарегистрировали 1211 случаев коронавируса в ДНР.

- 17 случаев заболевания COVID-19 выявлены у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Среди них 4 медицинских работника. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Также в Минздраве отметили, что за сутки выписали из больниц 14 человек. Таким образом, общее число выписавшихся после излечения – 533 человека. На лечении сейчас находятся 603 жителя.

К сожалению, в минувшие сутки двое жителей умерли от COVID-19 – мужчина в возрасте 71 лет и женщина в возрасте 80 лет. Всего медики зафиксировали 75 летальных случаев в ДНР от опасной инфекции.

Тем временем, в ДНР с 1 июля значительно смягчили ограничения из-за угрозы инфекции. В частности, разрешены массовые мероприятия, а также выезд на территорию РФ всех жителей – без ограничений. При этом можно не идти на самоизоляцию после возвращения в Республику. Поэтому сейчас на границе образовались большие очереди из желающих попасть в Россию.

Также разрешен въезд на единственный морской курорт ДНР в поселке Седово. Правда, не всем – только по спискам пансионатов.

Тем временем, в Минздраве напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах. Но жители ДНР словно устали от ограничений. Многие не надевают маску даже в супермаркетах и маршрутках. При этом часто не соблюдают дистанцию. Так можно спровоцировать вторую волну заболеваний. Нечто подобное случилось на Украине.

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