2020-07-02T16:00:20+03:00
Общество

Автобусы из ДНР снова ходят в Россию

Ограничения на выезд из Республики сняли
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Автобусы из ДНР снова ходят в Россию. Фото: Автовокзалы ДонбассаАвтобусы из ДНР снова ходят в Россию. Фото: Автовокзалы Донбасса
Изменить размер текста:

Международные пассажирские автобусы в связи со снятием ограничений на выезд из ДНР в направлении России частично возобновили свою работу. Об этом сегодня сообщили в Министерстве транспорта Республики.

Для противодействия распространению коронавируса COVID-19 все транспортные средства, осуществляющие перевозку пассажиров на территории Республики и за ее пределы, обязательно регулярно проходят санитарную обработку.

С подробной информацией о действующих маршрутах и расписании движения автобусов можно ознакомиться на сайте ГП «Автовокзалы Донбасса» и по телефонам справочной службы: (071) 476-61-81, (062) 304-28-00, (062) 304-58-22, (062) 304-39-37, (071) 404-73-74, (071) 404-73-75, (071) 404-73-76, (071) 404-73-77, (071) 314-50-20.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Путь Визенталь»: Почему в Донбассе украинских военных ждет судьба их фашистских кумиров

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автобусы из ДНР снова ходят в Россию
В ДНР весь тираж марки со Сталиным раскупили за день
Обстрелами украинских силовиков повреждены три жилых дома в ЛНР
Провокаторы взломали аккаунт министра иностранных дел ДНР в Facebook
Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 28 человек
ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов ДНР
В ДНР на Азовском море начался курортный сезон
От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человек
Погода в Луганске на день: 2 июля ожидается кратковременный дождь, гроза, плюс 32 градуса
Погода в Донецке на день: 2 июля будет до 30 градусов жары, без осадков
В ДНР вступил в силу Гражданский кодекс
В ДНР начались выплаты медикам, задействованным в борьбе с COVID-19
Армия Украины нанесла удар по окрестностям аэропорта Донецка
Работы живописи, графики и скульптуры: в Луганске открылась выставка в честь юбилея Победы
Решается вопрос работы КПВВ ДНР на границе с Украиной
В ДНР снят запрет на выезд за пределы Республики руководителей органов власти
ВСУ обстреляли северные окраины Донецка
В ДНР льготники снова могут ездить бесплатно в общественном транспорте
В ДНР после трехмесячного перерыва возобновляется работа театров, музеев и клубов
В ДНР выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом
Кому разрешен выезд в ЛНР
Нужно ли соблюдать самоизоляцию при возвращении в ДНР из РФ
Сняты все ограничения на выезд в Российскую Федерацию
Погода в Луганске на день: синоптики обещают +32 днем и кратковременный дождь
Погода в Донецке на день: Дончан ждут гроза и шквальный ветер