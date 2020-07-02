2 Июль 2020 2020-07-02T16:00:20+03:00

Автобусы из ДНР снова ходят в Россию. Фото: Автовокзалы Донбасса

Ограничения на выезд из Республики сняли

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Международные пассажирские автобусы в связи со снятием ограничений на выезд из ДНР в направлении России частично возобновили свою работу. Об этом сегодня сообщили в Министерстве транспорта Республики.

Для противодействия распространению коронавируса COVID-19 все транспортные средства, осуществляющие перевозку пассажиров на территории Республики и за ее пределы, обязательно регулярно проходят санитарную обработку.

С подробной информацией о действующих маршрутах и расписании движения автобусов можно ознакомиться на сайте ГП «Автовокзалы Донбасса» и по телефонам справочной службы: (071) 476-61-81, (062) 304-28-00, (062) 304-58-22, (062) 304-39-37, (071) 404-73-74, (071) 404-73-75, (071) 404-73-76, (071) 404-73-77, (071) 314-50-20.

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ИСТОЧНИК KP.RU