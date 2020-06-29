Коронавирус в ДНР, последние новости на 29 июня 2020 года: В стационарах лечение проходят 719 человек

Коронавирусом в ДНР за все время заразились 1119 жителей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- 28 июня исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - рассказали в Минздраве.

Сейчас на лечении в инфекционных стационарах находятся 719 пациентов, у которых выявили коронавирус. Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 330 человек, летальных случаев - 70.

На сегодня на самоизоляции на дому находятся 11 002 человека. Но при этом многие в Донецке к коронавирусу относятся несерьезно.

- Порой врачам сложно пациентам объяснить, почему надо проходить лечение, если их ничего не беспокоит, а на рентгене видна пневмония. У нас были случаи, когда люди уходили из стационаров, а затем Скорая привозила их уже с дыхательной недостаточностью в реанимацию. Некоторые действительно порой недооценивают всю серьезность ситуации, - рассказала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

У переболевших коронавирусом нередко появляется отдышка. Что у заразившихся COVID-19 происходит с легкими?

- Из-за воспаления разрушаются сосуды, дыхательная ткань может замещаться соединительной. Соответственно, уменьшается дыхательная поверхность легких. Из-за этого переболевшие COVID-19 становятся более восприимчивыми к любым респираторным вирусным инфекциям. Сейчас специалисты разрабатывают методы реабилитации, - сообщила Ольга Николаевна.

Напомним, что в ДНР снова закрыли границу с Украиной. Такое решение принял Глава ДНР Денис Пушилин. Причина – в неконтролируемой ситуации с коронавирусом в незалежной. Такому решению «поспособствовали» и провокационные действия украинской стороны, которая выпускала людей в сторону ДНР, не включенных в списки.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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