Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 апреля 2020 года: что известно на данный момент
За все время коронавирус в ДНР выявлен у 67 жителей. Двое пациентов выздоровели и были выписаны из больницы, один скончался. Лечение продолжают 64 человека. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.
- За последние сутки по данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф взяты под наблюдение 11 человек, 10 госпитализированы, один самоизолирован на дому, - рассказали в здравоохранительном учреждении Республики.
В Минздраве ДНР отметили, что всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 309 человек.
- 7912 человек – находятся на самоизоляции на дому. Всего под наблюдением 8221 человек, - говорят в министерстве. - Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на Covid-19 – 60 человек.
На «горячую линию» по вопросам предотвращения коронавирусной инфекции за сутки поступило 534 звонка.
Напомним - в Донецкой Народной Республике ввели новые и продлили уже принятые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории государства.
Для жителей старше 65 лет самоизоляцию продлили до 30 апреля включительно. Также все жители обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте.
В связи с угрозой распространения коронавируса в Донецкой и Луганской Народных Республиках приняли решение о переносе Парада Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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